Sin haber jugado, refuerzo de Millonarios ya se lesionó: parte oficial revela la gravedad

Primer reporte de lesión en Millonarios durante el 2026-II. Se habla de su portero suplente, James Aguirre, quien tuvo un incidente en el último entrenamiento y fue confirmado como baja para la fecha 2 de la Liga BetPlay vs. Junior de Barranquilla.

Conforme al reporte oficial impartido por el cuerpo médico del club y emitido por las comunicación, existió un “trauma muscular” para el golero que llegó proveniente desde Once Caldas.

“Millonarios FC informa que el jugador James Aguirre, en sesión de entrenamiento, sufrió un trauma muscular en su cuádriceps derecho", especifican del caso.

“Por tal motivo está inhabilitado para el partido este fin de semana”, de inmediato precisan que para el partido de este sábado no podrá ser tenido en cuenta.

Sin dar tiempo de recuperación estimado, ni tampoco más detalles apuntan que “el jugador ya inicio su proceso de recuperación”.

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Burrai se posiciona

Dos arqueros contrató Millonarios para suplir los huecos que dejaron Guillermo de Amores y Diego Novoa, quienes salieron por la puerta de atrás debido a sus malos rendimientos en el tiempo que vistieron de embajadores.

Javier Burrai, de 35 años y de nacionalidad argentina fue el seleccionado para ser titular en el debut de liga colombiana, así como también en los amistosos previos al inicio oficial de la competencia.

Javier Burrai (arquero) de Millonarios Foto: @MillosFCoficial

Aguirre esperaba mientras tanto su chance, pero ante dicha lesión, quien se afianza es el extranjero que ya recibió su primer gol y sufrió la primera derrota contra Atlético Bucaramanga el fin de semana pasado en El Campín.

Para Fabián Bustos, DT y demás del cuerpo técnico, así como los jugadores que viajen rumbo a Barranquilla, es casi que una obligación sacar los tres puntos. La hinchada se encuentra molesta por la forma de jugar y resultados adversos que se viene teniendo desde hace varios semestres.

“Injusto” debut en Liga BetPlay

Luego de haber padecido la derrota en el estreno del rentado local, el técnico a cargo de los azules recibió las críticas y abucheos de los aficionados que fueron al estadio El Campín. Cámaras retrataron el malestar de los aficionados ante disposiciones y cambios del estrateta extranjero.

Fabián Bustos, DT de Millonarios, pagó los platos rotos por la derrota. Foto: MillosFCOficial // @AlejoSoche

El señalado en rueda de prensa intentó defenderse, no sacó excusas y proyectó un mensaje de esperanza para pensar en que desde la fecha 2 la victoria llegará a sus toldas.

El técnico argentino consideró que fue “injusto” haber perdido ante Atlético Bucaramanga. “No nos habían creado situaciones de gol, es un equipo duro, pero es injusto no haber sumado, nosotros queríamos ganar. Hicimos un partido donde el resultado se debía inclinar más hacia nosotros”, declaró en rueda de prensa.

“No quiero hablar del anterior semestre porque va a sonar como excusa, hay que tener autocrítica. Yo también esperaba mostrar más fútbol, pero no me gusta decir otra vez los números, somos el segundo equipo que más goles hizo desde que llegamos”, subrayó.

El entrenador tiene clara cuál es la obligación de Millonarios. “El fútbol es de resultados, necesitamos más efectividad, nosotros hemos creado muchas ocasiones”, sentenció Bustos.