Millonarios oficializa refuerzo de lujo que sueña con la Selección Ecuador: llega desde Argentina

Millonarios confirmó su arquero titular para el segundo semestre de 2026, luego del fracaso que fue su presentación en la Liga Betplay y en la Copa Sudamericana. Tras confirmarse la salida de Diego Novoa en pleno cumpleaños embajador y de Guillermo De Amores en las últimas horas, el club azul no perdió tiempo y aceleró para contratar al portero extranjero.

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Entre la lista de nombres que sonaban en el mercado había un gran favorito que ya tiene todo listo para vestirse de azul. El portero argentino, nacionalizado ecuatoriano, Javier Burrai, es el nuevo fichaje del embajador luego de su más reciente temporada en Sarmiento de Junín, en la primera división de Argentina.

Fuentes partidarias a Millonarios confirmaban a finales de junio que el negocio estaba prácticamente listo en días atrás y que Javier Burrai iba a tomar el lugar que deja el uruguayo Guillermo De Amores, de malos números y bastante resistido por la hinchada azul.

Cabe recordar que Javier Burrai se acercó a las filas del club bogotano por pedido exclusivo del técnico Fabián Bustos, quien lo dirigió en el Barcelona de Guayaquil y fueron campeones en el 2020 de la Liga de Ecuador. En las redes sociales, Millonarios ya lo hizo oficial.

Experiencia y jerarquía para el arco Embajador. 💙Ⓜ️🇦🇷 pic.twitter.com/zTELgG5zE9 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 10, 2026

Con este arquero, Gustavo Serpa y Enrique Camacho esperan apagar las críticas que siguen muy cargadas en la hinchada por el tema refuerzos y los bajos rendimientos de éstos que llegan al club con gran cartel, pero luego van bajando el nivel a tal punto de no ser titulares. Con Burrai, la idea es que no pase lo mismo.

Javier Burrai firmó con Millonarios Foto: Getty Images

El entrenador Bustos espera tener a Burrai en Lima, Perú, para avanzar en la pretemporada. Vale resaltar que el arquero ya estaba en Bogotá desde días pasados y tenía pendiente solo un documento desde Argentina, que lo recibieron en Bogotá en la tarde de este 10 de julio y se pudo confirmar su inscripción.

¿Burrai a la Selección Ecuador?

Javier Burrai llega a Millonarios como el arquero con mayor número de atajadas en el Torneo Apertura de 2026 del fútbol argentino con la camiseta de CA Sarmiento. Sus grandes presentaciones en el sur del continente y la estadística le dan un gran respaldo en medio de la exigente hinchada azul, que ha vivido muchas decepciones en su portería tras la ida de Álvaro Montero a Vélez Sarsfield.

Javier Burrai en Argentina. Foto: Getty Images

Burrai sueña también con volver a la Selección Ecuador. Sus números en Sarmiento, más lo que pueda hacer con Millonarios, le permiten una ilusión, además con nuevo proceso tras el Mundial 2026.

Desde 2023 no viste los colores del Tri, cuando fue llamado a una doble jornada de Eliminatorias Conmebol contra Venezuela y Chile. El fichaje le cae en momento adecuado, ya que Ecuador comienza preparación para la próxima Copa América de 2028 tras la eliminación en la Copa del Mundo y la ida del DT Sebastián Beccacece.