Revelan “oscuro secreto” en la Selección Colombia y la renuncia de Néstor Lorenzo por culpa de un jugador

El técnico Néstor Lorenzo sigue en el foco de la polémica tras la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 a manos de Suiza. Cuando más expectativa había en el país por el pase a cuartos, los suizos sorprendieron con un análisis detallado del juego de la Tricolor para poder superarla. Los europeos aguantaron el 0-0 hasta el alargue y en penaltis se salieron con la suya.

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Por este resultado se siente el aire de crisis alrededor de la Selección Colombia y las críticas a Néstor Lorenzo no paran. Por si fuera poco, apenas se consumó la caída ante Suiza, se revelaron “oscuros secretos” y una renuncia del mencionado entrenador por la convocatoria de un futbolista que milita en Argentina.

El periodista Felipe Sierra expuso versiones sobre Néstor Lorenzo y supuestas situaciones ocurridas antes de la Copa del Mundo, en lo que habría sido un mes de mayo agitado en lo interno de la Selección Colombia. Según el comunicador, quien presentó estos detalles como “oscuros secretos”, el técnico habría renunciado luego de que se le negara la convocatoria de un volante.

De acuerdo con Sierra, Lorenzo habría presentado su renuncia a la Selección a mediados de mayo, después de que desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le prohibieran convocar a Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia de Argentina, quien supuestamente era pretendido por el DT para integrarlo al proceso.

El futbolista ha sido objeto de cuestionamientos y vetos debido a antecedentes judiciales relacionados con una denuncia por violencia de género en Argentina.

Néstor Lorenzo dio breves declaraciones a su llegada a Colombia tras el Mundial 2026. Foto: Captura a Win Sports

El extremo era fijo para Lorenzo, pero desde la FCF le habrían anulado la convocatoria por lo mediática y escandalosa que resultó esta movida de Lorenzo en el país. Todo esto habría generado su renuncia a pocas semanas de comenzar el Mundial 2026. Ramón Jesurún habría salvado la continuidad del DT, que ahora quieren renovar.

De la renuncia de Lorenzo a la renovación

Pese a la indignación generalizada en el país por el resultado y en medio de los rumores sobre la supuesta renuncia de mayo pasado, el técnico argentino ya habría recibido una notificación que podría considerarse un respaldo, pues la FCF, más allá de las críticas, le habría planteado una propuesta para su continuidad.

Ramón Jesurún, de la FCF, respaldó al DT Néstor Lorenzo tras la situación que involucró a Sebastián Villa. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Semana / Foto 3: Getty Images

Otro detalle que se une a este “novelón” es que en junio pasado, tras el triunfo ante RD Congo por la fase de grupos, Jesurún dio a entender que Lorenzo continuaría sin importar el resultado en Norteamérica.

“Lo de Néstor Lorenzo es muy claro: es el técnico hoy de nuestra Selección. Esperemos que con él las cosas continúen; es la idea que tenemos”, expresó Jesurún en Blu Radio el 23 de junio.