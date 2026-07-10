Argentina vs. Suiza: pronóstico de la inteligencia artificial dio resultado y clasificado a semifinales del Mundial

Argentina y Suiza se verán cara a cara por los cuartos de final del Mundial 2026. Será este sábado, 11 de julio, en Kansas City y a partir de las 8:00 p. m. (horario colombiano). Quien gane, clasificará a semifinales y se enfrentará contra el vencedor de la llave entre Noruega e Inglaterra.

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La inteligencia artificial pronosticó que Argentina clasificará a semifinales, venciendo a Bélgica a lo largo de los 90′. Bajo esa lógica, Lionel Messi y compañía seguirían en carrera por el bicampeonato del mundo.

Inteligencia artificial: “Argentina le ganará 1-0 a Suiza”

“Argentina ha tenido que batallar al límite en sus dos rondas previas, superando la prórroga ante Cabo Verde y un partido de alta tensión contra Egipto, lo que demuestra su resiliencia competitiva, pero también un desgaste notable. Suiza, fiel a su estilo, llega tras congelar a Colombia en una tanda de penales agónica y plantará un muro defensivo sumamente difícil de escalar. El oficio del campeón del mundo y su capacidad para destrabar partidos cerrados en una jugada aislada bastarán para romper el cerrojo suizo y avanzar de ronda de forma muy ajustada”, explicó la IA.

De la mano de Lionel Messi, Argentina seguiría en carrera en este Mundial 2026. Según la IA, vencerían a Suiza en cuartos. Foto: AP Photo/

Así las cosas, en caso que el pronóstico se cumpla, Argentina jugaría en semifinales contra Inglaterra o Noruega, y de paso aseguraría el tan ansiado octavo partido.

Suiza encara el reto de Argentina sin la joya Manzambi ni ánimo de revancha

Tras una espera de 72 años, Suiza regresa a los cuartos de final del Mundial con la intención de dar el gran golpe frente a la Argentina de Lionel Messi, a pesar de que no contará con su figura en el torneo, el joven Johan Manzambi.

Johan Manzambi sigue siendo baja con Suiza en el Mundial 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

El mediocampista del Friburgo, codiciado por clubes como el Newcastle, se perderá por lesión el duelo frente a la campeona mundial del sábado en Kansas City, confirmó el seleccionador Murat Yakin.

“Hemos intentado todo lo que se podía hacer para que estuviera en plena forma, pero por desgracia no va a poder jugar”, dijo Yakin este viernes en su conferencia de prensa previa en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Manzambi, autor de tres goles en el torneo, ya fue baja en la victoria en octavos de final ante Colombia por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en un entrenamiento.

“Está con bastante dolor y es algo muy duro para nosotros”, lamentó Yakin. “Venía con muy buena inercia y cuando lo ves jugar te llena de felicidad. Estaba realmente bien, pero mañana está descartado”.

El mediocampista, de 20 años, estaba siendo una de las revelaciones de un Mundial en el que arrancó desde el banco de suplentes.

Manzambi tomó la titularidad en el segundo juego de la fase de grupos y despuntó con un doblete en la paliza 4-1 ante Bosnia y Herzegovina.

La lesión previa al duelo contra Colombia frenó la progresión de un jugador por el que el Newcastle está dispuesto a pagar más de 60 millones de euros (68 millones de dólares).

*Con información de AFP.