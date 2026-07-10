Por medio de un comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) rechazó las amenazas que ha recibido el jugador Jaminton Campaz, luego de la eliminación de la Tricolor en el Mundial 2026.

𝗟𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗺𝗲𝗻𝗮𝘇𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗮



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Jugador de la Selección Colombia fue amenazado tras el Mundial 2026: no pudo volver al país

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza”, arrancan afirmando.

Las amenazas sobre Campaz llovieron luego de que el jugador de 26 años fallara una opción de gol en el partido ante Suiza. Fue el pasado 7 de julio, cuando ingresó a los 66′ por Jhon Arias, en una sustitución también criticada al técnico Néstor Lorenzo.

Sin embargo, la preocupación aumentó entre la prensa y los aficionados. Volvieron los fantasmas del pasado, recordando el asesinato de Andrés Escobar en 1994, luego de su autogol con Colombia en el Mundial que se realizó, en ese año, en Estados Unidos.

Los focos están totalmente puestos sobre Jaminton Campaz y su integridad, en un llamado colectivo para que paren las amenazas sobre el futbolista y su familia.

La solicitud de la FCF a la Fiscalía por el caso Campaz

En el mismo comunicado, solicitan a “la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos”.

Por la misma línea, añaden: La FCF reitera que las jugadoras y los jugadores que integran nuestras selecciones nacionales asumen el honor de vestir la camiseta de Colombia con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país.

Además, cierran con contundencia: “El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia. Por ello, la Federación hace un llamado a todos los colombianos para que las diferencias propias de la competencia deportiva jamás se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país”.

Jaminton Campaz, Jefferson Lerma, Déiver Machado y Yerry Mina: jugadores de la Selección Colombia en este Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Y es que ya es generalizada la voz de apoyo a Campaz, apuntando a que seguirá así hasta que el futbolista esté a salvo de los hostigamientos. Con 26 años, juega para Rosario Central y pinta como uno de los que pueden seguir aportando en el plantel cafetero.

El propio Campaz dejó un sentido mensaje tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte”.