Luisa Duque se robó las miradas de miles de personas tras confirmarse la relación que sostiene con James Rodríguez, uno de los rostros más importantes de la industria deportiva. La paisa cautivó con sus apariciones en los partidos de la Selección Colombia, despertando el interés de los fanáticos.

Novia de James Rodríguez publicó imágenes del tierno momento que vivió con Samuel, el hijo del futbolista

Más allá de su vínculo con la celebridad, la colombiana se dio a conocer en plataformas digitales con su rol como empresaria y modelo, brillando en diversos espacios. Pese a no estar involucrada en la farándula, su imagen comenzó a conquistar a miles de personas que actualmente la siguen.

Sin embargo, recientemente, Luisa Duque dejó sin palabras con la primera entrevista que concedió, precisamente a la revista Soho, donde fue protagonista de la portada.

La paisa abrió su corazón y se refirió a la relación con James Rodríguez, indicando que ella nunca se había escondido una vez salió a la luz el noviazgo que tenía con el cucuteño. De hecho, aseguró que jamás ha hecho algo por ocultarlo, pues solo se cuida y analiza lo que coloca en redes sociales.

Duque mencionó que no estaba interesada en ser famosa u obtener reconocimiento “rápido”, ya que no quería ser llamada o encasillada como “la novia de”.

“Yo no me escondo. No ando con una gorra y gafas de sol. Creo que si tengo el control de escoger qué se sube a las redes o qué se cuenta, pues lo voy a hacer. No se trata de esconderse, sino de cuidarse. No pretendo ser famosa. No me gusta la fama rápida. Por encima de todo debe estar la dignidad”, dijo al medio.

La modelo puntualizó que era una persona independiente de su relación amorosa, por lo que no quería que se le reconociera solo por este detalle.

“Si algún día la gente me reconoce, que sea por mi camino. No me interesa ser «la de», «la novia de». Yo no soy eso. Mi nombre es Luisa Duque y, aunque entiendo perfectamente lo que representa esto, las mujeres somos más que cualquiera de esos encasillamientos. Esa no es la forma de instalar a una mujer en el mundo”, agregó.