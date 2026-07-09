“Tuve jefes horribles”: la cruda confesión de Laura Tobón sobre los abusos que sufrió en la televisión

La reconocida presentadora, modelo y empresaria colombiana Laura Tobón sorprendió al entorno del entretenimiento al compartir detalles poco conocidos sobre sus inicios en la industria televisiva.

En una reciente entrevista, Tobón confesó haber sido víctima de maltrato laboral, abuso de poder y acoso por parte de antiguos superiores, en una época en la que este tipo de conductas no se denunciaban con la frecuencia actual.

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Las declaraciones de la creadora de contenido se dieron en la más reciente edición de la revista Bocas, donde ella figura como portada.

Durante la conversación, Tobón recordó tanto los logros de su trayectoria actual en el entorno digital como los momentos más complejos de su paso por la pantalla chica, una etapa que, según sus palabras, estuvo marcada por dinámicas de irrespeto que terminaron forjando su carácter actual.

Laura Tobón admite tener retoques estéticos en la cara y los defiende Foto: Cuenta de Instagram @laura_tobon

La presentadora fue enfática al señalar las conductas de algunos de sus superiores. De acuerdo con el testimonio textual compartido por el medio citado, Tobón describió las situaciones a las que estuvo expuesta.

“Lo más difícil fue el irrespeto. Yo tuve jefes muy horribles y tuve que resistir muchos abusos en el trabajo, en una época en donde no existía el #MeToo. Tuve el típico jefe que se pasó de piñas conmigo, el típico liso, el coqueto con poder. Una jartera, pero gracias a Dios siempre supe decir ‘no’”, expresó la modelo.

Asimismo, la empresaria detalló que el ambiente laboral adverso no solo se limitó a conductas de índole de acoso, sino también a agresiones verbales y psicológicas que buscaban demeritar sus capacidades profesionales. “También tuve el típico jefe maltratador que me decía ‘boba’, ‘bruta’, ‘estudie’, o sea, un maltrato psicológico terrible”, añadió,comparando estas vivencias con las de otros superiores que, por el contrario, actuaron como mentores respetuosos.

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La trayectoria de Laura Tobón en la televisión colombiana incluye su participación en importantes formatos de entretenimiento, plataformas que consolidaron su reconocimiento público. No obstante, en la actualidad, su enfoque profesional ha migrado significativamente hacia el entorno digital, el modelaje internacional y el desarrollo de sus propias marcas.

En la entrevista con Bocas, la presentadora concluyó con un balance sobre cómo estas vivencias influyeron en su rol actual como líder de sus propios proyectos y en su vida familiar:

“En retrospectiva, creo que lo mejor es que, con todo lo que viví en el mundo del periodismo y el entretenimiento, hoy soy una mujer con criterio y carácter, sin pena para decir las cosas y capaz de enfrentar los problemas sin huir (...). Gracias a todo lo que he vivido, hoy soy independiente; tengo mis propios proyectos y negocios, y como le he aprendido a mi esposo, sé que en la vida laboral uno puede escribir sus propias reglas”.