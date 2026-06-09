Laura Tobón anunció inesperada noticia: será mamá por segunda vez y compartió primeras fotos

Laura Tobón se ubicó como una de las presentadoras más famosas de la farándula colombiana, debido a su amplia trayectoria en los medios nacionales. Su rostro cautivó con varios proyectos en los que participó, compaginando con un público diverso.

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Sin embargo, recientemente, la famosa modelo llamó la atención de los curiosos con una inesperada noticia que compartió, haciendo referencia a una nueva etapa que arrancó en su realidad. La famosa, junto a una reconocida revista, confirmaron la llegada de un nuevo integrante a su familia.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Laura Tobón anunció su segundo embarazo, posando para la portada de Marie Claire Colombia, mientras lucía su pancita. La celebridad no dudó en meterle su toque, cautivando con un trabajo muy especial ante cámaras.

Según se observó, la presentadora está viviendo la gestación de su segundo bebé, luego de darle la bienvenida a Lucca, su primogénito, en 2021.

“El amor vuelve a crecer🤰viene un 2 bebé. Hay una tranquilidad que se apodera de Laura Tobón al decir que está esperando su segundo bebé: No hay pánico ni miedo, solo amor absoluto“, escribió el medio.

En cuanto al significado de este instante, la revista aseguró que este capítulo familiar de la colombiana le abría las puertas a sentimientos distintos, tal y como el amor genuino.

“Para Laura Tobón, la llegada de un segundo bebé representa mucho más que un nuevo capítulo familiar: es la confirmación de una mujer que hoy se siente más segura, más tranquila y profundamente enamorada de la vida que ha construido. Laura posa en portada luciendo joyería Tiffany mientras habla sobre la maternidad, la vulnerabilidad, los cambios del cuerpo, el amor por su familia y la nueva versión de sí misma que está descubriendo mientras espera a su segundo bebé”, se leyó en el pie de foto.

Famosas como Daniela Salcedo, Michelle Char, Carolina Cruz, Maleja Restrepo, Mari Manotas y Melina Ramírez le enviaron mensajes de cariño y apoyo, manifestando que fuera un proceso bonito y especial.