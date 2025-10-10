Suscribirse

Laura Tobón expuso la razón por la que pensó que no podría tener hijos y reveló si quiere otro bebé: “Yo no lo podía creer”

La modelo habló de su vida personal y reveló detalles sobre su faceta como mamá.

11 de octubre de 2025, 12:41 a. m.
Laura Tobón reveló detalles de su vida privada y confesó si quiere tener otro bebé.
Laura Tobón reveló detalles de su vida privada y confesó si quiere tener otro bebé.

Laura Tobón es una de las presentadoras más influyente del país, destacándose no solo por su trayectoria en la televisión, sino por su papel como modelo, empresaria y desde hace un poco más tres años en su faceta de mamá con la que ha enternecido las redes sociales al compartir videos junto a su hijo Lucca.

Además, en una reciente entrevista en el pódcast de Juana Arias, Puedo ser Cualquiera, Laura abrió su corazón y habló de su vida personal, revelando las razones por las que pensó no podría quedar en embarazo, cómo ha sido ese reto de ser mamá y cumplir sus sueños, y si ha pensado en tener otro bebé.

Al inicio de la conversación, Juana, quien mencionó que ha sido amiga de Tobón desde hace varios años, le preguntó por cómo había surgido esa idea de tener un hijo, pues cuando lo hablaron, ella lo veía como algo lejano y se preocupaba más por el trabajo.

“Pues no sé si usted se acuerda amiga que a mí me operaron de un quiste en un ovario. Yo tenía un quiste del tamaño de una bola de golf y me dijeron: ‘Tenemos que sacarte ya ese quiste, puede ser más adelante riesgoso si quieres tener hijos y quieres ser mamá’. Y me operaron”, respondió.

Para ese momento, Laura estaba recién casada cuando le hicieron la cirugía y no había pensado en tener un bebé. Sin embargo, la idea le empezó a dar vueltas en la cabeza y a los meses le entró el deseo de ser mamá.

Laura Tobón reveló detalles de su vida privada y confesó si quiere tener otro bebé.
Laura Tobón reveló detalles de su vida privada y confesó si quiere tener otro bebé. | Foto: Captura de YouTube Puedo Ser Cualquiera

“Me acuerdo de que en ese momento yo estaba tomando pastillas anticonceptivas porque eso ayuda a los ovarios poliquísticos y un día dije voy a dejar de tomarme las pastillas, de todas formas va a ser difícil quedar embarazada. Vamos a ver que pasa”, añadió.

Yo no lo podía creer, el doctor me dijo que esto iba a ser casi imposible”, agregó, pues Laura aseguró que no tuvo ninguna dificultad y, por el contrario, recuerda el día que logró concebir.

La presentadora también mencionó que siempre ha sido muy apasionada por su trabajo, pero la llegada de Lucca le sirvió para hacer una pausa en su carrera y darle prioridad a otros aspectos de su vida, como su matrimonio con Álvaro Rodríguez.

Asimismo, manifestó que siempre quiere conseguir más logros y realizar más cosas, por lo que haber tenido a su hijo no le ha impedido seguir creciendo profesionalmente, pero se cuestiona si realmente es momento es para tener otro bebé.

Obviamente, yo quiero ser mamá otra vez, pero yo digo: ¿será que me pongo a embarazarme otra vez cuando sigo queriendo cumplir más sueños?, ¿será que tengo que frenar otra vez?”, comentó.

Por último, expresó que no está dentro de sus planes, pues todavía continúa trabajando y ha tenido que viajar veces, y cuando lo hace siente “culpa” de dejar su casa, entonces al tener otro bebé ese sentimiento sería mayor.

