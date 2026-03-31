El “momento fan” de Laura Tobón en México con Meryl Streep y Anne Hathaway que se hizo viral

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro de la moda y el cine internacional con la premier latinoamericana de El Diablo Viste a la Moda 2. El evento, que tuvo como escenarios el Museo Anahuacalli y la Casa Azul de Frida Kahlo, contó con la participación estelar de sus protagonistas originales, las ganadoras del Oscar Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes encabezaron el lanzamiento de esta esperada secuela producida por Disney.

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La presencia de figuras colombianas en la alfombra roja no pasó desapercibida. La empresaria e influencer Luisa Fernanda W, el cantante y actor Pipe Bueno, y la modelo y presentadora Laura Tobón, fueron los invitados nacionales que representaron al país en este encuentro que marca el inicio de la gira promocional en la región.

La presentadora Laura Tobón, reconocida por su trayectoria en el modelaje y su cercanía con casas de lujo internacionales, compartió una perspectiva más personal de la jornada. Tobón participó en el press junket oficial de la película, donde tuvo la oportunidad de interactuar directamente con las actrices principales.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno asistieron al evento reafirmando su presencia en espacios internacionales de la industria del entretenimiento. La empresaria, quien ha enfocado su contenido en la evolución de su estilo personal, optó por un diseño vanguardista alineado con la estética editorial que caracteriza a la franquicia cinematografica. Por su parte, Pipe Bueno vistió un traje de corte moderno, consolidándose como un referente masculino en eventos de esta categoría.

A través de un video publicado en sus redes sociales, se observó a Laura Tobón visiblemente emocionada al intentar saludar y estrechar la mano de Streep y Hathaway. Bajo la frase “Pinch me! Cuando conoces a tus ídolos”, la modelo describió el encuentro como el cumplimiento de un sueño personal. “¡Todavía no puedo creer que vamos a compartir estos días con Anne Hathaway y Meryl Streep!”, manifestó la presentadora a sus seguidores, reforzando su rol como una de las embajadoras de moda más influyentes del país.

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El evento también permitió observar la dinámica de las estrellas de Hollywood con el público latino. Anne Hathaway destacó por su apertura, rompiendo en varios momentos el protocolo de seguridad para acercarse a los seguidores, firmar autógrafos y posar para fotografías. En contraste, Meryl Streep mantuvo una postura más reservada y sobria, una actitud que en redes sociales fue comparada, de manera anecdótica, con el carácter de su icónico personaje, Miranda Priestly.

Casi dos décadas después del estreno de la cinta original en 2006, dirigida por David Frankel, la secuela busca explorar la transición de la industria editorial hacia la era digital. La trama retoma la vida de Miranda Priestly frente a los nuevos desafíos tecnológicos y sitúa a Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, en una posición de poder que promete generar nuevas tensiones narrativas.

El estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 en las salas de cine de Colombia está programado para el próximo 30 de abril de 2026. La elección de México como primera parada del tour mundial subraya la relevancia estratégica que el mercado latinoamericano representa para las grandes producciones de Hollywood en la actualidad.