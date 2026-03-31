La actriz colombiana María Manuela Gómez, quien alcanzó reconocimiento nacional por su participación en la exitosa serie del Canal RCN, ‘Enfermeras’, sorprendió a sus seguidores al anunciar que contrajo matrimonio. A través de sus redes sociales, la artista compartió fragmentos de la ceremonia y la celebración, confirmando una nueva etapa en su vida personal tras un periodo de descanso de la televisión.

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La noticia fue confirmada directamente por la protagonista. El pasado 27 de marzo, Gómez publicó una serie de fotografías y un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de 266,000 seguidores.

En las imágenes se observa a la actriz luciendo un traje de novia en el marco de una ceremonia que parece indicar que corresponde a un matrimonio civil. El evento se caracterizó por un tono íntimo y una estética minimalista, centrada en la cercanía de la pareja.

¿Quién es Gabriel Bureau, el esposo de la actriz?

Tras el anuncio, el interés de los internautas se volcó hacia la identidad de la pareja de Gómez. Se trata de Gabriel Bureau, con quien la actriz sostiene una relación sentimental desde hace un tiempo considerable.

A diferencia de María Manuela, Bureau mantiene un perfil bajo en el entorno digital. Su cuenta de Instagram es privada y cuenta con poco más de 300 seguidores, lo que sugiere una preferencia por la discreción. Aunque no se han hecho públicos detalles específicos sobre su profesión, las publicaciones de la actriz indican que la pareja ha compartido diversas experiencias fuera de Colombia.

El paso de María Manuela por ‘Enfermeras’

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El reconocimiento de María Manuela Gómez en la televisión colombiana está estrechamente ligada a su paso por el Hospital Santa Rosa. En la producción ‘Enfermeras’, la actriz formó parte de un elenco que narraba las complejidades del sistema de salud y las vicisitudes humanas del personal médico.

Su personaje le permitió conectar con una audiencia masiva, convirtiéndola en una figura seguida de cerca por el público joven. Desde su salida de la serie, Gómez ha utilizado sus redes sociales para documentar su estilo de vida y sus viajes, manteniendo un vínculo constante con sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de felicitación ante su reciente unión matrimonial.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la pareja planea realizar una ceremonia religiosa o una recepción de mayor escala en el futuro cercano. Por ahora, María Manuela Gómez continúa compartiendo con su audiencia la satisfacción de haber dado el “sí” en una ceremonia que ella misma describió como enriquecedora y especial.