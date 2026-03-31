Ella es la exitosa financiera que se casará con Juan Camilo Merlano, de Noticias Caracol

El periodista Juan Camilo Merlano, una de las figuras más visibles de Noticias Caracol en el exterior, confirmó recientemente su compromiso matrimonial con su pareja, la profesional en finanzas Karina Charry. El anuncio, realizado a través de las redes sociales del comunicador, marca un hito personal para el periodista político, quien reside actualmente en Washington D. C. cubriendo la agenda legislativa y gubernamental de Estados Unidos.

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De acuerdo con lo compartido por Merlano a través de su cuenta oficial en la plataforma X e Instagram, la propuesta de matrimonio tuvo lugar en el estado de Arizona. Aunque el periodista no especificó las coordenadas exactas en su breve mensaje “Sí, para siempre”, las imágenes publicadas sugieren que el escenario elegido fue el Parque Nacional del Gran Cañón, un sitio emblemático por sus formaciones geológicas y paisajes desérticos.

En el material fotográfico se observa a la pareja celebrando la decisión en un entorno natural, donde Charry exhibe el anillo de compromiso. Este suceso, ocurrido el pasado 24 de marzo de 2025, ha generado una ola de felicitaciones por parte de colegas del gremio periodístico y seguidores del informativo, quienes han destacado la estabilidad de la relación que ambos mantienen en territorio estadounidense.

El perfil profesional de Karina Charry

A diferencia de Merlano, cuya labor es pública y mediática, Karina Charry ha desarrollado una carrera sólida en el sector privado, específicamente en el ámbito de la banca de inversión y la estructuración financiera. Según la información disponible en sus redes, Charry reside en la capital estadounidense, donde ha logrado equilibrar su trayectoria laboral con una formación de alto nivel.

Actualmente, Charry adelanta una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de Georgetown, una de las instituciones educativas más prestigiosas y antiguas de los Estados Unidos. En el plano laboral, su experiencia se ha consolidado en firmas como Pivot Banca de Inversión, donde suma más de seis años de trayectoria desempeñándose como gerente de estructuración. Previamente, realizó pasantías en organizaciones gremiales en Colombia, como la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), lo que le otorgó una base sólida en el análisis del sector económico y productivo.

Por su parte, Juan Camilo Merlano ha consolidado su posición como uno de los analistas políticos más respetados de la televisión colombiana desde la corresponsalía en Washington. Su labor no se ha limitado al reporte diario; el periodista también ha priorizado su crecimiento académico. Recientemente, Merlano se graduó con honores de la Universidad de Georgetown, obteniendo el título de magíster en Gestión Política.

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Este logro académico ha sido fundamental para su desempeño en Noticias Caracol, permitiéndole ofrecer análisis con mayor profundidad sobre los procesos electorales y las dinámicas del Congreso estadounidense. Su transición de reportero en las calles de Bogotá a analista internacional ha sido seguida de cerca por la audiencia, que destaca su rigor y objetividad al abordar temas de alta complejidad diplomática.

El compromiso de la pareja no solo representa un paso significativo en sus vidas personales, sino que también refleja la consolidación de un proyecto de vida conjunto en el exterior, donde ambos han logrado destacar en sus respectivas disciplinas profesionales en Estados Unidos.