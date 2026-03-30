J Balvin en Pereira: el gesto del artista con Maite, la niña cuya historia se volvió viral en redes sociales

La gira nacional Ciudad Primavera de J Balvin no solo ha dejado hitos musicales en su paso por el Eje Cafetero.Tras

un multitudinario concierto el pasado sábado 28 de marzo en Pereira, donde el intérprete de Mi Gente reunió a cerca de 38 mil asistentes, el artista protagonizó un encuentro que ha cobrado relevancia en las redes sociales: la visita a Maite, una niña residente en la zona cuya realidad socioeconómica se hizo pública gracias a la gestión de creadores de contenido locales.

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La visita, documentada y difundida principalmente a través de TikTok e Instagram, muestra a un Balvin cercano, alejado del despliegue de luces y pirotecnia de su show.

El encuentro fue facilitado por el influenciador Camilo Cifuentes, reconocido en la región por liderar proyectos de asistencia social a familias de escasos recursos y vendedores ambulantes.

Según los videos compartidos por Cifuentes, el cantante llegó a la vivienda de Maite con el propósito de conocer de primera mano las condiciones en las que reside la menor y su familia.

“Yo ya quería venir a esta casa. Me gusta mucho conocer, valorar, aprender”, expresó el artista durante el recorrido por la vivienda, según se observa en el material publicado.

La historia de Maite no es nueva para los usuarios de redes en el Eje Cafetero. El caso fue impulsado inicialmente por el cantante de música popular Jhonny Rivera y Camilo Cifuentes, quienes comenzaron una campaña de recolección de fondos y gestión de recursos para intervenir la infraestructura de la casa.

Durante la visita de J Balvin, se anunció un paso decisivo en esta obra social. Ante la necesidad de realizar estudios de suelo y una intervención estructural profunda, se confirmó que la familia será trasladada temporalmente a un apartamento completamente amoblado.

El objetivo es garantizar su seguridad y comodidad mientras se adelanta la remodelación total de su propiedad original.

@camilocifuentes96 “Me gusta mucho conocer, valorar, aprender” 🫡 @J Balvin Mil gracias por unirte a esta labor, leyenda 💯 ♬ sonido original - Camilo Cifuentes

El componente social de la visita de Balvin se dio en el marco de una de las presentaciones más exitosas de su gira actual.

El estadio Hernán Ramírez Villegas fue el escenario de un espectáculo de más de cuatro horas que incluyó una nómina diversa de invitados como Alkilados, Andy Rivera, Nanpa Básico y Lenny Tavárez.

Uno de los momentos con mayor carga emotiva de la noche fue el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, el referente de la música popular fallecido el pasado 10 de enero.

Balvin, junto al dúo Pasabordo, interpretó el tema Hasta la madre, un gesto que fue recibido con respeto y ovaciones por parte del público manzanareño y pereirano presente.

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El video del encuentro entre el reguetonero y Maite ya supera los 307.000 “me gusta” y acumula miles de comentarios que destacan la faceta humana del artista.

La iniciativa se enmarca bajo el lema “yo afán no tengo”, una frase utilizada por Cifuentes para promover actos de generosidad desinteresada.

Aunque la presencia de cámaras en estos actos suele generar debates sobre la privacidad de los beneficiarios, el equipo de Cifuentes sostiene que la documentación es necesaria para dar transparencia a las donaciones y para inspirar a otros ciudadanos a colaborar con causas similares en ciudades como Medellín, Cali y Armenia.