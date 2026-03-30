“No fue con mala intención”: Yuli Ruiz responde a las críticas por video bailando con un menor de edad

Tras convertirse en la más reciente eliminada de la tercera temporada por decisión del público, la ‘influencer’ y modelo Yuli Ruiz, enfrentó este lunes las polémicas que la han rodeado durante su encierro, siendo el punto más crítico un video viral donde aparece bailando con un menor de edad en un colegio.

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Mientras Ruiz se encontraba en competencia, en redes sociales como X y TikTok comenzó a circular un fragmento de un video que generó indignación en el público. En las imágenes, se observa a la creadora de contenido sobre una tarima en lo que parece ser un evento promocional organizado por una emisora radial en un colegio.

La controversia escaló debido a que diversos usuarios calificaron los movimientos de baile de Ruiz como “altamente sexualizados” e inadecuados para un entorno escolar.

El video muestra a la exconcursante interactuando de cerca con un estudiante durante una dinámica de concurso, lo que provocó que varias personas cuestionaran los límites de las figuras públicas en espacios destinados a niños, niñas y adolescentes.

Como es habitual tras cada eliminación del reality, Ruiz asistió la mañana de este lunes al programa matutino ‘Buen Día Colombia’. Durante la entrevista, el creador de contenido Nicolás Arrieta abordó directamente el tema, preguntándole por su campaña en colegios y la reacción negativa por el mencionado video.

Ante los cuestionamientos, Ruiz afirmó no estar al tanto de la magnitud de la situación debido a su aislamiento, pero ofreció su versión de los hechos:

“Varios colegios me abrieron las puertas; en su ocasión daba regalos, rifaba. Me imagino que es con un chico que tiene 14 años. Todos los niños decían ‘que baile con Yuli’, él también lo pedía, pero a la gente también le gusta es hacer daño”, expresó la ‘influencer’.

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Ruiz enfatizó que el clip que circula en redes podría estar descontextualizado: “Me imagino que cortaron el clip y solamente sacaron eso. No fue con doble intención ni con doble moralidad”. Asimismo, subrayó su compromiso con la niñez mencionando que posee una fundación y que siente un profundo respeto por los menores de edad.

Además de la situación del video en el colegio, su participación estuvo marcada por giros en su vida personal, incluyendo la ruptura de su relación con Alejandro Estrada y su posterior vínculo con el participante Altafulla.

Según lo declarado por Ruiz en la entrevista, ella ya tenía conocimiento de que este material audiovisual podría ser utilizado en su contra. “Ese video salió desde mi campaña y me amenazaron con eso; ya me habían dicho que eso lo iban a sacar, que me iban a ‘funar’ por eso”, reveló, sugiriendo que la difusión del video tuvo una intención de perjudicar su permanencia en el programa.