La modelo colombiana Mara Cifuentes, reconocida por su trayectoria en las pasarelas, su participación del reality 'La Agencia: Batalla de modelos‘ y ser un referente de la comunidad trans en el país, ofreció una entrevista al programa radial El Klub de La Kalle. En este espacio, compartió testimonios sobre su lucha contra la adicción a las sustancias, los puntos de quiebre en su salud emocional y el camino que ha recorrido hacia la recuperación.

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Durante la conversación, la modelo describió la etapa de consumo como un periodo de profunda oscuridad. Al ser consultada sobre si vivir bajo la dependencia de sustancias representaba un “infierno”, Cifuentes fue enfática: “No en la rehabilitación; yo creo que es cuando estás por ahí en el consumo y perdida. Yo lo pude ver así y quería salir de ahí y no era capaz”.

Mara explicó que su situación se agravó debido a lo que ella denomina una “personalidad adictiva y compulsiva”. Según su relato, la facilidad de acceso a las sustancias y la dinámica de su entorno social en aquel entonces facilitaron que el consumo se volviera una constante diaria. “Consumía todo el día desde que me levantaba. No dormía, seguía derecho tres días”, afirmó ante los micrófonos de la emisora.

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la mención de su relación con un hombre llamado Camilo, a quien vincula directamente con sus recaídas. La modelo señaló que, aunque había logrado periodos de sobriedad, la interacción con su expareja la llevó nuevamente al consumo. Relató que la utilización de sustancias se vinculó inicialmente a su vida íntima, pero rápidamente escaló hasta dominar todas las horas de su día.

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Cifuentes también recordó un episodio de particular vulnerabilidad física y emocional. Describió un encuentro en el que, tras un descuido en su tratamiento hormonal y una pérdida notable de peso, buscó apoyo en su expareja, recibiendo a cambio comentarios despectivos sobre su apariencia física y su voz. “Ese es el momento que igual agradezco mucho porque me rompió, pero me hizo más fuerte”, reflexionó la modelo, subrayando que esa experiencia fue un catalizador para buscar un cambio definitivo.

A pesar del doloroso relato, el mensaje final de Mara Cifuentes es de resiliencia. La modelo confirmó que lleva tres años limpia, tras haber superado las recaídas que interrumpieron su proceso inicial hace un lustro.

“Salir es duro, pero es posible”, concluyó la modelo, quien ahora se muestra feliz y estable, utilizando su plataforma para demostrar que, incluso desde el fondo de una adicción, existe un camino de regreso hacia la luz y la salud mental.