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Pico y placa en Medellín del 9 al 12 de junio: revise la rotación y evite multas

La medida en el Valle de Aburrá aplica para vehículos particulares, taxis y motocicletas.

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Redacción Vehículos
8 de junio de 2026 a las 1:29 p. m.
La medida también aplica para motocicletas en el Valle de Aburrá.
La medida también aplica para motocicletas en el Valle de Aburrá. Foto: Getty Images / Bruce Yuanyue Bi

La medida de pico y placa en el Valle de Aburrá fue impuesta por la Alcaldía de Medellín con la finalidad de mejorar la movilidad de la zona y reducir la congestión vehicular en los principales corredores viales del área metropolitana.

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La rotación para la semana del martes 9 de junio al viernes 12 seguirá siendo la misma que la Secretaría de Movilidad presentó para el primer semestre del año. El horario del pico y placa para carros particulares y motos es de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Pico y placa para carros particulares y motocicletas

Los carros particulares que no podrán circular serán aquellos cuya placa termine en el número restringido para la jornada. En el caso de las motocicletas, la medida aplica según el primer número de la placa.

  • Martes 9 de junio: 0 y 3
  • Miércoles 10 de junio: 4 y 6
  • Jueves 11 de junio: 5 y 9
  • Viernes 12 de junio: 2 y 8
Así regirá la rotación del pico y placa en Medellín durante el primer semestre de 2026.
Así regirá la rotación del pico y placa en Medellín durante el primer semestre de 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín
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Pico y placa para taxis en Medellín

El horario del pico y placa de taxis en Medellín es de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y se aplica según el último dígito de la placa.

  • Martes 9 de junio: taxis con placa terminada en 5
  • Miércoles 10 de junio: taxis con placa terminada en 6
  • Jueves 11 de junio: taxis con placa terminada en 2
  • Viernes 12 de junio: taxis con placa terminada en 8