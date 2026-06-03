Con tres festivos, el inicio del Mundial 2026 y varios eventos culturales, junio promete ser uno de los meses más movidos del año.

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Las fechas clave de junio en Medellín y Antioquia

Junio ya comenzó y todo apunta a que será uno de los meses más intensos de 2026.

Entre el inicio del Mundial de Fútbol, tres puentes festivos y una agenda cargada de eventos culturales y celebraciones en Antioquia, el sexto mes del año promete mantener ocupados tanto a los aficionados al deporte como a quienes planean aprovechar los días de descanso.

Uno de los acontecimientos más esperados será el arranque del Mundial de Norteamérica 2026, que comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio.

El torneo tendrá un formato ampliado, con más selecciones participantes y un total de 104 partidos.

Desde su jornada inaugural habrá encuentros todos los días, con calendarios que incluirán desde dos hasta seis compromisos diarios durante la fase de grupos.

La Selección Colombia iniciará su camino mundialista el 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

Posteriormente enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal en Miami.

A la expectativa por el fútbol se suman tres puentes festivos que convertirán a junio en uno de los meses con más oportunidades de descanso del año.

Los días festivos serán el 8 de junio por la celebración de Corpus Christi, el 15 de junio por la festividad del Sagrado Corazón de Jesús y el 29 de junio por la solemnidad de San Pedro y San Pablo.

En Antioquia, cada uno de estos fines de semana estará acompañado por actividades tradicionales y eventos locales.

Municipios como Entrerríos, Carolina del Príncipe, Puerto Triunfo, San Jerónimo y Anorí tendrán celebraciones durante el primer puente festivo.

Una semana después, la programación continuará con eventos en Turbo, Mutatá, Guarne, La Pintada y Jericó. Para el último puente del mes también se anunciaron festividades en Arboletes, Urrao y El Peñol.

Entre los tres puentes festivos, el inicio del Mundial 2026 y la variada agenda cultural y turística de Antioquia, junio se perfila como uno de los meses con más opciones de entretenimiento y descanso para los paisas. Foto: UEFA via Getty Images

Medellín también tendrá una agenda cultural destacada

El Festival Internacional de Tango celebrará sus 20 años entre el 8 y el 14 de junio con más de 40 actividades programadas.

La gala principal se realizará en el Teatro Metropolitano y contará con la participación de la Filarmónica de Medellín junto a artistas invitados del género.

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La oferta musical incluirá además los conciertos de Fito Páez, programado para el 9 de junio en La Macarena, y Manuel Medrano, quien se presentará el 25 de junio en el Teatro Metropolitano.

Con tres fines de semana festivos, la emoción del Mundial y una amplia programación cultural y turística, junio se perfila como uno de los meses más activos del año para Medellín y Antioquia.