Incendio forestal pone en peligro al cerro de Barco, ícono natural de El Peñón

En las últimas horas se ha registrado una emergencia en el departamento de Santander, luego de que imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraran un gran incendio forestal que ha estado afectando al municipio de El Peñón.

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Los hechos evidencian un incendio de grandes proporciones que ha consumido zonas del Cerro del Barco, considerado uno de los referentes naturales, paisajísticos y ambientales más importantes de la región.

Las imágenes han mostrado que el incendio se registra en zonas montañosas de difícil acceso, lo que ha generado incertidumbre entre los habitantes de los sectores cercanos. Las comunidades de la región esperan una pronta solución para evitar que la emergencia provoque mayores afectaciones.

#Noticia 🔴| Un incendio forestal mantiene en alerta al municipio de El Peñón, Santander, donde las llamas avanzan hacia el Cerro de Barco, uno de los principales referentes naturales y paisajísticos de la región.



La emergencia ha generado preocupación entre los habitantes,… pic.twitter.com/Bk1R7yt8KG — Canal TRO (@CanalTRO) July 18, 2026

¿Qué municipios de Santander se encuentran afectados?

Según informó Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, a esta hora permanece vigente una alerta roja para seis municipios del departamento debido a los incendios forestales.

Los municipios incluidos en la alerta son La Belleza, Florián, Albania, Jesús María, Puente Nacional y Gámbita.

#Noticia 🔴| Eduard Jesús Sánchez, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander, advirtió sobre el aumento de los incendios forestales en el departamento, luego de las emergencias registradas en Charta, Matanza y Piedecuesta, que ya fueron atendidas por los… pic.twitter.com/REENkDNhBf — Canal TRO (@CanalTRO) July 18, 2026

Asimismo, según reportó el Ideam, 29 municipios del departamento se encuentran en alerta naranja por incendios forestales, mientras que otros 15 permanecen en alerta amarilla.

La principal recomendación para los ciudadanos es evitar cualquier zona donde haya quema de basuras o quemas controladas. El funcionario también aconsejó no arrojar colillas de cigarrillo al suelo ni dejar fogatas encendidas durante paseos a ríos u otras zonas naturales.

Ante la emergencia, el alcalde de El Peñón, Ferney Santamaría Hernández, también se pronunció y confirmó el desplazamiento de las autoridades, junto con miembros de la comunidad, hacia el sector para evaluar la gravedad de la situación.

En diálogo con Vanguardia, Santamaría señaló que se solicitó apoyo al Cuerpo de Bomberos del municipio de Vélez, así como a la Gobernación de Santander.

Debido a la dificultad para acceder a las zonas montañosas donde se registra el incendio forestal, las autoridades también solicitaron apoyo aéreo con el fin de evitar que las llamas se propaguen y causen mayores afectaciones.

Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre los daños ocasionados ni sobre el número de hectáreas afectadas por el incendio forestal.

Mientras se conoce más información sobre la emergencia, los organismos de socorro continúan monitoreando la situación para identificar las alternativas que permitan mitigar el incendio que afecta al Cerro del Barco.