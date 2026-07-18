La situación de los habitantes del municipio de Mercaderes, en Cauca, se hace cada vez más crítica. Los pobladores están en medio de los enfrentamientos entre ELN y las Fuerzas Armadas Campesinas Antidelincuencia (FACA), que comenzaron el pasado 15 de julio.

La crisis de orden público escaló desde entonces y, el pasado jueves 16, la Alcaldía tuvo que decretar el toque de queda en el municipio para prevenir posibles alteraciones del orden público. Desde entonces, no han cesado los enfrentamientos entre los grupos armados.

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El ELN divulgó un comunicado en el que hizo pública una lista de personas y establecimientos comerciales a los que señala como integrantes de un grupo delincuencial conocido como ‘La Mafia’ y amenazó con tomar represalias contra ellos.

La misiva emitida por esa guerrilla, una de las tantas que estuvo sentada en una mesa de diálogos de paz con la saliente administración de la Casa de Nariño, suscitó la reacción de otro de los grupos armados con presencia en la zona implicado en los enfrentamientos.

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“La organización FACA se formó para combatir la delincuencia que azotaba la zona, donde campesinos y habitantes de estos pueblos se unieron a esta lucha contra la delincuencia”, respondió esa organización al margen de la ley.

Las Fuerzas Armadas Campesinas acusaron al ELN de señalar como integrantes de grupos armados a personas de la población civil que no tienen ningún tipo de vínculo con la lucha armada. “Si el ELN llega a atropellar a alguna de estas personas que están mencionando, nos veremos obligados también a accionar nuestras armas contra sus colaboradores o familiares”, le dijeron a esa guerrilla.