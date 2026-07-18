El concejal de Bogotá Juan David Quintero cuestionó los retrasos de la Alcaldía de Bogotá para poner en marcha el pico y placa los sábados, luego de que la medida fuera anunciada en noviembre de 2025.

Alcaldía de Bogotá tomó decisión sobre el pico y placa de los sábados para carros matriculados fuera de Bogotá

El cabildante interpuso un derecho de petición para conocer las razones de la demora. En respuesta, la Secretaría de Movilidad señaló que aún está elaborando los documentos técnicos y jurídicos necesarios para sustentar la iniciativa.

Una vez concluya ese proceso, la entidad podrá publicar el acto administrativo y abrir el periodo para recibir comentarios de la ciudadanía. Es decir, por ahora no existe una fecha definida ni una hoja de ruta para la implementación de la medida.

En su momento, la propuesta causó polémica entre las autoridades de Cundinamarca, debido a que solo exceptuaba a los vehículos matriculados en Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la norma buscaba evitar que los propietarios matricularan sus automotores en otros municipios y proteger los ingresos de la ciudad.

El cabildante cuestionó que la Secretaría de Movilidad y los canales oficiales del Distrito divulgaran información “preliminar” sobre una iniciativa que, según dijo, aún estaba en construcción y no contaba con los procedimientos técnicos necesarios.

“¿Cómo es posible que la Alcaldía anuncie una restricción de movilidad de semejante impacto sin tener terminados sus estudios técnicos y jurídicos? Se desató una tormenta política entre Bogotá y Cundinamarca por una medida que, ocho meses después, todavía sigue en preparación”, indicó Quintero.

¿La medida sigue en pie?

El concejal aseguró que, en su respuesta, la Secretaría habría “admitido” que comunicó la información sobre el pico y placa sin que se tratara de una decisión definitiva. Para la entidad, esa comunicación no reemplazaba el procedimiento técnico y jurídico necesario para expedir la normativa.

Sin embargo, Quintero criticó que la Alcaldía presentara ante la opinión pública una restricción que aún no tenía una implementación clara.

“No puede normalizarse que los anuncios oficiales se conviertan en globos para medir la reacción de la ciudadanía. Cuando el alcalde presenta una decisión de este calibre, debe hacerlo con los estudios terminados, una ruta clara y fechas verificables”, agregó.

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El concejal le pidió a la Alcaldía que defina públicamente si aún mantiene la intención de imponer el pico y placa los sábados o si la medida fue descartada.

“Si la Alcaldía decidió abandonar la medida, tiene que decirlo con la misma contundencia con la que la anunció. Pero si todavía considera que es necesaria para proteger los recursos de Bogotá, debe explicar por qué, ocho meses después, continúa apenas en estudios”, concluyó.

Por último, en redes sociales, Quintero criticó que la administración distrital esté guiada por anuncios y no por criterios técnicos.