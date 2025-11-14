Vehículos

¿Cómo trasladar la matrícula de su vehículo a Bogotá y cuánto cuesta?

Se anunció pico y placa dos sábados al mes para vehículos que no estén matriculados en Bogotá.

15 de noviembre de 2025, 3:12 a. m.