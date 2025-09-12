Por qué los carros en Estados Unidos no tienen placa en la parte delantera, los diseñadores celebran

A la hora de sacar un carro del concesionario es clave que cuenta con las placas o matrículas, como se les llama en otros países; sin embargo, dependiendo la región del mundo, estas pueden varias en forma y color, lo que resulta algo que muchas veces va en contra de lo que los diseñadores han planeado para sus creaciones.

En Colombia, por ejemplo, es obligatorio portarla en la parte delantera y trasera de los vehículos; además, si se trata de uno de servicio público también tiene que llevarla pintada en las puertas y en el techo del mismo, medida que se tomó por cuestiones de seguridad.

De igual forma, para vehículos de uso particular, la placa debe ser amarilla con letras negras, algo que está reglamentado y que permite la identificación y diferenciación rápida del tipo de carro que está en circulación.

Algunos estados tomaron la decisión durante la Segunda Guerra Mundial y luego la retomaron de forma definitiva. | Foto: Getty

En países como Estados Unidos, la situación es diferente, pues cada estado tiene sus propio diseño de matrícula y hasta permite personalizarla a gusto del propietario, algo que en Colombia no se puede hacer.

Además de estas diferencias, en el país del norte no es obligatorio que los vehículos porten la placa en la parte delantera, razón que a quienes lo han notado en viajes o películas los ha llevado a preguntarse por qué el motivo de esta norma.

¿Por qué en Estados Unidos los carros solo llevan placa en la parte trasera?

La respuesta principal obedece a temas de costos, pues al solo emitir una matrícula los departamentos de vehículos motorizados (DMV) ahorran dinero, algo que confirmó el estado de Utah, el cual decidió eliminar desde el primero de enero de 2025 la obligación de portar la placa en la parte delantera.

En Estados Unidos, hay una importante porción de estados que no exigen llevar matrícula en la parte delantera, y esa decisión es bien vista cuando las autoridades de Utah, por ejemplo, señalan que el ahorro es de cerca de 3 millones de dólares al no tener que producirlas ni contratar personal para su respectivo registro.

Los estados han tomado la decisión para ahorrar dinero en gastos de producción. | Foto: Getty

En el pasado, otros estados se han sumado a esta iniciativa por motivos particular que fomentaban el ahorro. Pensilvania, por ejemplo, optó por una sola matrícula durante los periodos de Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea, pues necesitaba ahorrar metal que sería destinado a fines militares.

Otro ejemplo es el de Ohio, que también durante la Segunda Guerra Mundial prefirió emitir solo una placa y finalmente, en 2020, decidió dar el paso a una sola matrícula en la parte trasera para ahorrarse, aproximadamente, 1,4 millones de dólares en gastos de producción y distribución.

Para el caso de Alaska, otra región que decidió dejar de exigir la placa delantera en agosto de 2022, el ahorro fue de 332.000 dólares anuales.

Con la decisión de Utha, ya son 22 los estados del país del norte en los que solo es obligatorio portar la matrícula en la parte trasera; cabes señalar que en el resto de estados, la norma no cuenta con una gran aceptación y las autoridades no suelen ser tan exigentes con el cumplimiento de esta medida.

En algunos estados de Estados Unidos no es obligatorio portar la placa en la parte trasera del vehículo. | Foto: Getty