Japoneses dejaron al descubierto el secreto de los carros chinos: esta es la razón de sus bajos precios

El mundo de los carros ha visto como los fabricantes chinos han ido colonizando mercados con una amplia oferta de vehículos, en su mayoría eléctricos.

La industria europea es una de las más golpeada por la llegada de modelos que prometen excelente rendimiento, gran eficiencia y que están en precios que no han podido igualar.

Al encontrar en vehículos gama media o de entrada tecnología que fabricantes de otras partes del mundo incluyen en su segmento premium, los consumidores se cuestionan sobre la calidad y durabilidad; sin embargo, la respuesta no está ligada los compuestos que se utilizan y a cómo se ensamblan, sino a cómo se producen.

Los carros eléctricos provenientes de China tienen contra la cuerdas a fabricantes tradicionales. | Foto: Getty Images

¿Por qué los carros chinos tienen precios más llamativos que la competencia?

Esta fue una de las preguntas que quisieron responder en un seminario organizado por la Oficina Económica y de Comercio de Japón.

Allí, un grupo de autopartistas se concentró para analizar uno de los vehículos de BYD, firma que lidera el mercado de los carros eléctricos en el mundo, gracias a la tecnología que ofrece por precios que son inalcanzables para la competencia.

El secreto detrás de la estrategia radica en que la firma china es la dueña de casi toda la cadena de suministros, lo que quiere decir que ella misma se encarga de fabricar y producir casi el 90 % de los componentes que conforman sus vehículos.

En medio del análisis que le hicieron al BYD Atto3, encontraron que además de la batería, que es el principal componente de cualquier vehículo eléctrico, también se encargar de producir el resto de componentes con excepción de las llantas y los vidrios instalados en las ventanas.

La filial de BYD en Brasil anunció que termin{o cualquier relación con la contratista implicada en esta situación. | Foto: Getty Images

Esta práctica, la de evitar comprar piezas a terceros, hace que el precio de sus vehículos tenga un mejor margen que los producidos por el resto de compañías, donde se incluyen autopartes de terceros.

Hay que tener en cuenta que BYD ha dedicado parte de su fuerza de investigación y desarrollo a la investigación y producción de baterías, lo que la ha convertido, con el 16,4 % de participación, en el segundo proveedor más grande del mundo, solo por debajo de CATL que acumula un 37,1 %.

Este modelo sobre el que se constituyó BYD, le permite tener una eficiencia bastante alta para poder jugar con el margen de precio de sus vehículos.

Los análisis hechos por diferentes expertos, demuestran que un BYD Seal tiene un 75 % de piezas fabricadas por la misma compañía, frente al 46 % que integra un Tesla Model 3, que actualmente se fabrica en China.

Este es el tercer megabuque de una flota de 10 naves que tiene contemplada la firma china. | Foto: Captura video X

Además de tener casi toda la cadena de producción bajo su mando, BYD tiene otro factor a favor que influye directamente en el precio final de sus autos: es dueña de su propia flota de distribución, con tres superbuques que pueden transportar, cada uno, 9.000 vehículos a los diferentes mercados, costo que no es pagado a un tercero.