Entregan los primeros taxis eléctricos a beneficiarios del programa FOPAT del Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional inició el programa FOPAT (Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico), que tiene como objetivo la modernización de los taxis en Colombia. La iniciativa, realizada con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, ofrece subsidios para que los propietarios de taxis de combustible pasen a eléctricos.

El Ministerio de Transporte activó una línea de crédito de 14.800 millones de pesos para los interesados. Cada dueño podrá recibir hasta 92 millones de pesos para financiar el nuevo vehículo, instalar la red de carga y pagar los costos de matrícula.

¿Cuáles son las personas que no pueden utilizar moto eléctrica en Colombia? Esto dice la ley

“Esta línea de crédito no solo facilita que pequeños propietarios renueven sus taxis, sino que los convierte en protagonistas de la transición energética del país. Estamos hablando de menos emisiones en nuestras ciudades, más eficiencia en el servicio y mejores condiciones económicas para los transportadores”, indicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La convocatoria inició el pasado 29 de diciembre de 2025 y va hasta el 28 de abril de este año. El Gobierno espera que para 2036 al menos 54.000 taxis eléctricos circulen por el país.

Para participar, los propietarios deben ingresar al portal del Ministerio de Transporte y buscar la página de Programas y Políticas – FOPAT. El proceso no tiene costos, se realiza sin intermediarios y es finalizado directamente desde el sitio web.

Los dueños de taxis que se acojan a la transición podrán ver algunos beneficios como la reducción en costos de mantenimiento de hasta un 65%, según datos del Gobierno. Adicional a esto, tendrán un 10% de descuento en el SOAT y un 30% en la revisión técnico-mecánica gracias a la Ley 1964 de 2019.

Entregan los dos primeros taxis eléctricos

El Ministerio de Transporte informó este lunes 20 de abril que los dos primeros taxis eléctricos fueron entregados a beneficiarios del programa. Los vehículos fueron adjudicados por la jefa de la cartera, María Fernanda Rojas, quien acudió al evento en compañía de funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

La entrega de los vehículos fue realizada por la ministra de transporte, María Fernanda Rojas. Foto: MinTransporte

“Hoy estamos frente a una oportunidad clave: un programa que no solo promueve la renovación del parque automotor, sino que también impulsa una transformación hacia tecnologías más limpias, eficientes y sostenibles”, sostuvo Nicolás Correal, subsecretario de Política de la Movilidad de la entidad.

Alerta en Bogotá: más de 160 personas han muerto este año por accidentes viales en la ciudad

Actualmente, ya hay 48 taxis eléctricos aprobados para entregar y otros 220 propietarios postulados para hacer parte del programa. La proyección del Gobierno es que 320 vehículos sean cambiados durante la primera etapa del FOPAT.