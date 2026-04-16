Alerta en Bogotá: más de 160 personas han muerto este año por accidentes viales en la ciudad

Las autoridades de la ciudad anunciaron que, desde el primero de enero hasta el 5 de abril de este año, han fallecido 162 personas en accidentes en las vías de la capital. Esta cifra representa un aumento del 13 % frente al mismo periodo de 2025, cuando murieron 18 personas menos en las mismas circunstancias.

Nada más en Semana Santa, cuatro motociclistas, un ciclista y dos peatones murieron por siniestros viales en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los seis casos estuvieron relacionados con maniobras peligrosas en la carretera.

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Las principales víctimas son los conductores de motos, que componen un 44 % de todos los fallecimientos registrados en lo que va de 2026. Le siguen los peatones, que son un 38 %, los ciclistas con un 14 % y los usuarios de vehículos de cuatro ruedas o más con un 4 %.

Las cifras también muestran que los peatones más afectados son los adultos mayores, lo que evidencia que las personas en estado de vulnerabilidad tienen una mayor probabilidad de ser víctimas en accidentes fatales.

El 71 % de este tipo de siniestros sucede en vías arteriales, especialmente en la avenida NQS, entre calles 1 y 68, donde han ocurrido 13 fallecimientos por accidentes viales en lo que va de 2026.

La Secretaría de Movilidad encontró que la mayoría de las fatalidades ocurren los días martes y miércoles. Un 15 % de ellas tuvo lugar entre las 10:00 de la noche y las 12:00 de la madrugada.

Los conductores de motocicletas son los más afectados en los accidentes fatales. Foto: Aymer Andrés Alvarez

Los conductores de motocicletas son los más afectados

Las autoridades encontraron que en el 62 % de los accidentes fatales se ha visto involucrada una motocicleta. El caso más común es el que incluye a motocicleta y peatón, seguido de motocicleta y transporte de carga.

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Debido a esto, la Secretaría de Movilidad le pidió a los conductores de motos que tengan más cuidado en las vías. También solicitó que utilicen todos los elementos de protección, como cascos, prendas reflectivas y rodilleras.

“Se hace un llamado urgente a los usuarios de motocicleta, quienes siguen siendo el usuario vulnerable más afectado en las vías de Bogotá por siniestros viales. Es indispensable no realizar maniobras peligrosas, como zigzagueos, conducción entre vehículos, mantener distancia de seguridad, principalmente con vehículos de grandes dimensiones como camiones, volquetas y tractocamiones”, explicó la entidad.

Otras de las recomendaciones son no exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, proteger a los actores más vulnerables y no conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas.