Autoridades realizaron operativo contra el robo de vehículos en Bogotá: dos locales fueron sancionados

La Policía de Bogotá realizó un operativo conjunto con funcionarios de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía local para frenar el robo de vehículos en la localidad de Barrios Unidos.

Las autoridades recorrieron la zona de la calle 63, entre carreras 24 y 28, donde visitaron establecimientos del sector e inspeccionaron seis locales. Dos de ellos fueron sancionados por supuestas irregularidades.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los establecimientos comerciales no contaban con la documentación necesaria para funcionar de manera legal.

Durante la intervención, miembros de la Policía registraron a 120 personas que se encontraban en la vía pública. Asimismo, verificaron el estado de 155 motocicletas con el objetivo de determinar si habían sido robadas.

Gracias a los procedimientos, las autoridades impusieron tres comparendos, 14 sanciones de tránsito e incautaron un número sin determinar de armas blancas.

La intervención se realizó en la calle 63, entre carreras 24 y 28. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

La Alcaldía local explicó que la investigación en Barrios Unidos se realizó como una estrategia para frenar el hurto de automotores en un punto crítico de la ciudad.

Robo de vehículos en Bogotá

El pasado 7 de abril, el concejal de Bogotá, Leandro Castellanos, reveló que en lo corrido del año se han registrado más de 525 hurtos de automotores en la ciudad. El cabildante pidió que se aumenten las medidas de seguridad ante el incremento de casos.

“Hoy en Bogotá no solo se roban carros, se están llevando la tranquilidad de las familias. Este no es un hecho aislado, es la evidencia de un flagelo que crece mientras la respuesta institucional sigue siendo insuficiente”, señaló Castellanos.

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El cabildante también denunció que, en promedio, seis vehículos son robados a diario en Bogotá. Las localidades con el mayor número de casos serían Kennedy, Puente Aranda, Engativá y Fontibón.

Las motocicletas, los taxis y los vehículos comerciales serían los más afectados. De igual manera, la Alcaldía de Bogotá indicó que el pasado 13 de abril realizó una intervención en la avenida Primero de Mayo, Puente Aranda, Usme y Los Mártires para frenar la comercialización de automotores robados.

En el operativo, una persona fue capturada y dejada a disposición de las autoridades competentes por el delito de falsedad de mercancía. El hombre era el encargado de administrar un local que vendía una motocicleta robada.

Miembros de la Sijín identificaron el vehículo como hurtado debido al uso de un chasis grabado. El administrador afirmó que desconocía el origen ilegal del automotor.