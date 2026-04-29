Pico y placa en Cali este jueves 30 de abril: así quedará la rotación

La medida del pico y placa en Cali fue implementada desde el pasado 5 de junio por la Secretaría Distrital de Movilidad. La rotación actual será utilizada hasta el 30 de junio de este año.
El horario de la restricción inicia a las 06:00 a. m. y termina a las 07:00 de la noche, de lunes a viernes. Durante fines de semana y festivos no se implementa la normativa.
Las autoridades explicaron que incumplir el pico y placa acarrea una sanción de medio salario mínimo y la posible inmovilización del vehículo. En la capital del Valle del Cauca, solo los carros particulares deben atenerse a la medida.
Pico y placa en Cali el 30 de abril
En el último día del mes, no podrán circular los vehículos particulares con placas que terminen en 7 y 8. Esto significa que los carros que finalicen en placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0 podrán transitar sin límites.
Los vehículos que están exentos de la normativa del pico y placa son aquellos de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja. De igual manera, los de servicio oficial, diplomáticos y consulares no deben cumplir la medida.
Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:
- Semestral: $2.920.000.
- Mensual: $480.000.
- Diario: $121.000.
Más vehículos exentos
- Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.
- Carros eléctricos o híbridos.
- Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.
- Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.
- Motocicletas.
La Secretaría de Movilidad recomendó a los usuarios de vehículos particulares que revisen los canales oficiales antes de salir y verifiquen la información del pico y placa.