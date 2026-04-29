Pico y placa en Cali este jueves 30 de abril: así quedará la rotación

La medida del pico y placa en Cali fue implementada desde el pasado 5 de junio por la Secretaría Distrital de Movilidad. La rotación actual será utilizada hasta el 30 de junio de este año.

¿Descuentos para sacar vehículos inmovilizados? Esto propone el Concejo de Cali

El horario de la restricción inicia a las 06:00 a. m. y termina a las 07:00 de la noche, de lunes a viernes. Durante fines de semana y festivos no se implementa la normativa.

Las autoridades explicaron que incumplir el pico y placa acarrea una sanción de medio salario mínimo y la posible inmovilización del vehículo. En la capital del Valle del Cauca, solo los carros particulares deben atenerse a la medida.

Pico y placa en Cali el 30 de abril

En el último día del mes, no podrán circular los vehículos particulares con placas que terminen en 7 y 8. Esto significa que los carros que finalicen en placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0 podrán transitar sin límites.

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

Los vehículos que están exentos de la normativa del pico y placa son aquellos de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja. De igual manera, los de servicio oficial, diplomáticos y consulares no deben cumplir la medida.

Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:

Semestral: $2.920.000.

Mensual: $480.000.

Diario: $121.000.

Muchos lo desconocen: este es el significado del “1N23456” en motos

Más vehículos exentos

Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.

Carros eléctricos o híbridos.

Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.

Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.

Motocicletas.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los usuarios de vehículos particulares que revisen los canales oficiales antes de salir y verifiquen la información del pico y placa.