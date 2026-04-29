Movilidad de Bogotá este miércoles 29 de abril: congestión en la av. Mutis por falla semafórica

Este miércoles 29 de abril, TransMilenio anunció que operará sin restricciones en el sistema. Los buses empezaron a funcionar desde las 4 a. m. y extenderán la operación hasta las 11 p. m.
La medida del pico y placa para vehículos particulares indica que los carros con placas que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular por la ciudad. Para los taxis, la restricción corresponde a las placas que finalicen en 9 y 0.
Así está la movilidad en Bogotá:
8:33 a. m.: Alto flujo vehicular en la av. Mutis
Debido a la falla semafórica, se registra congestión vehicular en la av. Mutis con transversal 85.
[08:33 a.m.] #GestiónDelTráfico | Agentes civiles hacen presencia en la Av. Mutis con transversal 85, donde se registra congestión vehicular por la falla semafórica que presenta la intersección. https://t.co/QbBwEzWrZN pic.twitter.com/EEXSBzkbRf— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 29, 2026
8:23 a. m.: Lluvias en Bogotá
A esta hora se registran lluvias en toda la ciudad, según el Idiger. Se recomienda transitar con cuidado.
🌦️De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora continúan las lluvias en toda la ciudad.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 29, 2026
⚠️Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución. pic.twitter.com/0QKVYVnYsC
7:55 a. m.: Falla semafórica en la av. Mutis
A esta hora se presenta la falla en los semáforos de la intersección de la av. Mutis con transversal 85, en la localidad de Engativá. Funcionarios ya trabajan para restablecer el sistema.
🚦 [07:55 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta falla semafórica en la localidad de Engativá, en la intersección de la Av. Mutis con transversal 85.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 29, 2026
🔧Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas, para restablecer el servicio. pic.twitter.com/mKUqvKfAef
7:29 a. m.: Accidente en Ciudad Bolívar
Se presentó un siniestro vial entre un camión y una motocicleta en la av. Boyacá (calle 71B sur) con carrera 15, en la localidad de Ciudad Bolívar. La afectación de un carril generó problemas en la vía.
[07:29 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Ciudad Bolívar entre camión y motociclista, en la Av. Boyacá (calle 71B sur) con carrera 15. ❌Se genera afectación de un carril.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 29, 2026
🚓🚑 Se asigna unidad de @TransitoBta y ambulancia. pic.twitter.com/ZS5fqFSMY7
6:33 a. m.: Falla semafórica en Chapinero
Se presentan fallas en el semáforo de la intersección de la carrera 7 con calle 53, en la localidad de Chapinero. Una cuadrilla de semaforización ya está trabajando para restablecer el servicio.
🚦 [06:33 a.m.] #GestiónDelTráfico |Se presenta falla semafórica en la localidad de Chapinero, en la interseccion de la carrera 7 con calle 53. Grupo guía en el punto.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 29, 2026
Cuadrilla de semaforización adelanta acciones correctivas, para restablecer el servicio. pic.twitter.com/EoTmJJ67Cn