Movilidad de Bogotá este miércoles 29 de abril: congestión en la av. Mutis por falla semafórica

Este miércoles 29 de abril, TransMilenio anunció que operará sin restricciones en el sistema. Los buses empezaron a funcionar desde las 4 a. m. y extenderán la operación hasta las 11 p. m.

La medida del pico y placa para vehículos particulares indica que los carros con placas que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular por la ciudad. Para los taxis, la restricción corresponde a las placas que finalicen en 9 y 0.

Adjudican la construcción de avenida Santa Bárbara - Contador: obra tendrá una inversión de $ 289.000 millones

Así está la movilidad en Bogotá:

8:33 a. m.: Alto flujo vehicular en la av. Mutis

Debido a la falla semafórica, se registra congestión vehicular en la av. Mutis con transversal 85.

8:23 a. m.: Lluvias en Bogotá

A esta hora se registran lluvias en toda la ciudad, según el Idiger. Se recomienda transitar con cuidado.

7:55 a. m.: Falla semafórica en la av. Mutis

A esta hora se presenta la falla en los semáforos de la intersección de la av. Mutis con transversal 85, en la localidad de Engativá. Funcionarios ya trabajan para restablecer el sistema.

7:29 a. m.: Accidente en Ciudad Bolívar

Se presentó un siniestro vial entre un camión y una motocicleta en la av. Boyacá (calle 71B sur) con carrera 15, en la localidad de Ciudad Bolívar. La afectación de un carril generó problemas en la vía.

6:33 a. m.: Falla semafórica en Chapinero

Se presentan fallas en el semáforo de la intersección de la carrera 7 con calle 53, en la localidad de Chapinero. Una cuadrilla de semaforización ya está trabajando para restablecer el servicio.