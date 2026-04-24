La Secretaría de Movilidad informó que el servicio integrado de TransMilenio empezó su operación a las 4 de la mañana de este viernes 24 de abril y se extenderá hasta las 11 de la noche.

Por desarrollo de obras de malla vial, se presentará un cambio en la operación del sistema de transporte. Los usuarios que utilicen las estaciones Quiroga y Olaya deben planear su viaje con antelación debido a las modificaciones que se realizarán hasta el sábado en los dos puntos.

El 25 de abril se habilitará el uso de la estación temporal Flores, que contará con el servicio de 14 rutas troncales.

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Así se encuentra la movilidad en Bogotá este viernes:

9:22 a. m.: Cierres viales en la calle 26 por accidente fatal

Debido al siniestro fatal de esta mañana, se realizan cierres viales en la calle 26 con carreras 81B y 74. La ruta alterna es la av. La Esperanza.

9:09 a. m.: Semáforo fuera de servicio en la NQS

En estos momentos, se encuentra fuera de servicio la intersección semafórica de la NQS con carrera 33.

9:01 a. m.: Fatalidad en la av. El Dorado

Un accidente entre dos motocicletas dejó una persona fallecida en la av. El Dorado (calle 26) con carrera 85D, sentido oriente-occidente. Las rutas alternas son la av. Esperanza y la av. Mutis.

8:34 a. m.: Accidente en la av. Circunvalar

Un automóvil y un motociclista colisionaron en la av. Circunvalar con calle 36, sentido sur-norte, en la localidad de Chapinero. Una ambulancia y una unidad de tránsito fueron asignadas al punto.

7:35 a. m.: Alto flujo vehicular en el ingreso a la ciudad

Se reporta alto flujo de vehículos en el corredor de la Autonorte desde el peaje Andes hasta la calle 201.

6:07 a. m.: Encharcamientos en dos puntos de la av. Cali

Debido a las lluvias de la madrugada, se presentaron encharcamientos en la av. Cali con calle 132 y la av. Cali con calle 139.

6:01 a. m.: Vehículo volcado en la vía Bogotá-Cota

Un automóvil generó caos vehicular luego de que se volcara en la vía Bogotá-Cota con av. Guaymaral, en la localidad de Suba.

5:54 a. m.: Accidente en la av. Américas

Se registró un siniestro vial entre un ciclista y tres motociclistas en la av. Américas con calle 73C, sentido occidente-oriente, en la localidad de Kennedy.