La Secretaría de Movilidad informó que el servicio integrado de TransMilenio empezó su operación a las 4 de la mañana de este viernes 24 de abril y se extenderá hasta las 11 de la noche.
Por desarrollo de obras de malla vial, se presentará un cambio en la operación del sistema de transporte. Los usuarios que utilicen las estaciones Quiroga y Olaya deben planear su viaje con antelación debido a las modificaciones que se realizarán hasta el sábado en los dos puntos.
El 25 de abril se habilitará el uso de la estación temporal Flores, que contará con el servicio de 14 rutas troncales.
Así se encuentra la movilidad en Bogotá este viernes:
9:22 a. m.: Cierres viales en la calle 26 por accidente fatal
Debido al siniestro fatal de esta mañana, se realizan cierres viales en la calle 26 con carreras 81B y 74. La ruta alterna es la av. La Esperanza.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 24, 2026
[09:22 a.m.] #MovilidadAhora | Por siniestro vial con fatalidad en la Av. El Dorado (Calle 26) con Carrera 85D, sentido oriente - occidente, se realizan cierres viales en:
❌Calle 26 con carrera 81B
❌Calle 26 con carrera 74
⭕️Ruta alterna: Av. Esperanza https://t.co/NiimGiRJIZ pic.twitter.com/qyWRDnV5GQ
9:09 a. m.: Semáforo fuera de servicio en la NQS
En estos momentos, se encuentra fuera de servicio la intersección semafórica de la NQS con carrera 33.
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[09:09 a.m.] #MovilidadAhora |🚦Se encuentra fuera de servicio la intersección semafórica de la NQS con carrera 33.
👮Grupo Guía gestiona el tráfico en el punto.
💪Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas. pic.twitter.com/qMe84KFfz0
9:01 a. m.: Fatalidad en la av. El Dorado
Un accidente entre dos motocicletas dejó una persona fallecida en la av. El Dorado (calle 26) con carrera 85D, sentido oriente-occidente. Las rutas alternas son la av. Esperanza y la av. Mutis.
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[09:01 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial con fatalidad en la Av. El Dorado (Calle 26) con Carrera 85D, sentido oriente - occidente, entre dos motociclistas.
⭕️Rutas alternas: Av. Esperanza y Av. Mutis.@TransitoBta y Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/XpbNVoCULv
8:34 a. m.: Accidente en la av. Circunvalar
Un automóvil y un motociclista colisionaron en la av. Circunvalar con calle 36, sentido sur-norte, en la localidad de Chapinero. Una ambulancia y una unidad de tránsito fueron asignadas al punto.
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[08:34 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Chapinero, en la Av. Circunvalar con Calle 36, sentido Sur - Norte. @TransitoBta y ambulancia en el punto.
👮Grupo Guía gestiona el tráfico en el punto. pic.twitter.com/3nwquHt2Gs
7:35 a. m.: Alto flujo vehicular en el ingreso a la ciudad
Se reporta alto flujo de vehículos en el corredor de la Autonorte desde el peaje Andes hasta la calle 201.
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[07:35 a.m.] #MovilidadAhora | Ingresando a la ciudad por el corredor de la Autopista Norte se registra alto flujo vehicular desde el peaje Andes hasta calle 201.
👮Grupo Guía gestiona el tráfico. pic.twitter.com/b6o5xLC7Gu
6:07 a. m.: Encharcamientos en dos puntos de la av. Cali
Debido a las lluvias de la madrugada, se presentaron encharcamientos en la av. Cali con calle 132 y la av. Cali con calle 139.
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[06:07 a.m.] #MovilidadAhora | ⛈️Se presentan encharcamientos en:
💦Av. Cali con calle 132
💦Av. Cali con calle 139
¡Se recomienda transitar con precaución sobre estas zonas! pic.twitter.com/mg4CK5gX3i
6:01 a. m.: Vehículo volcado en la vía Bogotá-Cota
Un automóvil generó caos vehicular luego de que se volcara en la vía Bogotá-Cota con av. Guaymaral, en la localidad de Suba.
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[06:01 a.m.] #MovilidadAhora | Volcamiento de automóvil en la localidad de Suba, en la vía Bogotá - Cota con Av. Guaymaral. Unidad de @TransitoBta, Grupo Guía y grúa en el punto. pic.twitter.com/oi63gW0Y24
5:54 a. m.: Accidente en la av. Américas
Se registró un siniestro vial entre un ciclista y tres motociclistas en la av. Américas con calle 73C, sentido occidente-oriente, en la localidad de Kennedy.
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[05:54 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre ciclista y tres motociclistas, en la localidad de Kennedy, en la Av. Américas con calle 73C, sentido Occidente - Oriente. Ambulancia y Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/euIIl7S6E8