¿Cómo funcionará el doble sentido en la calle 14? El nuevo plan piloto de la Secretaría de Movilidad en el centro de Cali

La Alcaldía de Cali confirmó la implementación de una nueva estrategia de ordenamiento de tránsito en el sector central del municipio. La medida consiste en un plan piloto de movilidad que busca evaluar modificaciones estructurales en el flujo de vehículos de la zona. La intervención comenzó a regir tras los anuncios oficiales de las dependencias locales.

El desarrollo de esta prueba técnica se concentra de manera específica sobre la calle 14, en el tramo comprendido entre las carreras 9 y 10. En este punto de la malla urbana se autorizó de forma transitoria la circulación de automotores en doble sentido. Tradicionalmente, este segmento de la infraestructura opera bajo una única dirección de tránsito.

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Objetivos y dinamización en el sector comercial

Los equipos técnicos de la administración municipal señalaron que el propósito central de la iniciativa es el estudio de alternativas viales para optimizar los tiempos de desplazamiento. Con esta modificación, la Alcaldía proyecta mejorar la conectividad entre los corredores del centro y los sectores tradicionales de la ciudad.

Asimismo, las autoridades locales explicaron que la flexibilización del tránsito busca facilitar el ingreso directo de los usuarios a los establecimientos comerciales de la zona. Se espera que la reducción de los embotellamientos viales influya de manera directa en los indicadores de actividad económica de los comerciantes del centro.

Acompañamiento institucional y seguridad vial

Para la ejecución controlada de este proyecto de movilidad, la Secretaría de Movilidad Distrital dispuso un contingente especial de agentes de tránsito en los cruces intervenidos. Este personal operativo tiene la función de regular el paso de los vehículos, suministrar información a los conductores y asegurar el tránsito peatonal.

Como parte del plan de descongestión, la Calle 14 entre carreras 9 y 10 funcionará en doble sentido:



📅Jueves y viernes: 8:00 a.m. - 6:30 p.m.

📅Sábado: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.



Sector Centro Comercial Pasaje Cali. Verifica el sentido vial antes de girar y conduce con precaución. pic.twitter.com/EgBPuECYpb — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) June 10, 2026

Las patrullas de la autoridad de tránsito realizarán presencia constante durante las horas de mayor demanda vehicular para evitar accidentes derivados del cambio de sentido. Los técnicos instalaron dispositivos de señalización provisional y demarcación en la vía para advertir a los conductores sobre las nuevas dinámicas de circulación.

El subsecretario de Servicios de Movilidad de Cali, Luis Fernando Escobar, explicó: “Con esta medida buscamos mejorar las condiciones de movilidad en el sector, facilitar el acceso al centro de la ciudad y generar un impacto positivo en la actividad comercial”. El funcionario instó a los usuarios de la vía a respetar las señales de tránsito.

Evaluación técnica del plan piloto

Una vez concluido el cronograma fijado para la fase de prueba, los especialistas de la Secretaría de Movilidad recopilarán los datos de velocidad y volumen vehicular. Los informes técnicos permitirán medir el impacto real sobre la intersección y definir la viabilidad de mantener o ajustar la medida de forma permanente.

La dependencia de tránsito no especificó la duración exacta que tendrá el ejercicio de observación en la calle 14. Sin embargo, la Alcaldía de Cali reiteró que cualquier ajuste definitivo en las direcciones viales se comunicará de manera oficial a través de los canales institucionales de la administración municipal.