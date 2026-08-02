Masacre en Florida, Valle: murió gobernador indígena Nasa y ya son tres las víctimas fatales

A tres aumentó el número de víctimas mortales que dejó el atentado armado registrado en un establecimiento comercial del municipio de Florida, Valle del Cauca, luego de que en las últimas horas se confirmara el fallecimiento de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor y máxima autoridad tradicional del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe.

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El líder indígena permanecía hospitalizado desde el ataque ocurrido el sábado, donde recibió múltiples heridas de bala. Pese a los esfuerzos del personal médico, murió durante la madrugada debido a la gravedad de las lesiones.

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👥 Nombre: Julián Mauricio Gutiérrez Grajales

📆 Fecha: 02/08/2026

📍 Lugar: Florida - Valle del Cauca.



➡️Julián Mauricio Gutiérrez Grajales era un líder indígena, Gobernador Mayor y máxima Autoridad Tradicional del Resguardo Kwe'sx Yu Kiwe, ubicado en… pic.twitter.com/F15cfWOLJt — INDEPAZ (@Indepaz) August 2, 2026

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los hechos se registraron cuando varios hombres armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar. Gutiérrez Grajales estaba acompañado por un esquema de seguridad.

En el sitio fallecieron un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un comunero indígena, mientras que otra persona resultó herida y permanece bajo atención médica con pronóstico reservado. Con la muerte del gobernador del resguardo, el saldo fatal del atentado ascendió a tres víctimas.

Julián Mauricio Gutiérrez Grajales era reconocido como una de las principales autoridades ancestrales del pueblo Nasa en esta zona del Valle del Cauca. Como gobernador, Mayor del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, lideraba procesos organizativos, de defensa del territorio y fortalecimiento del gobierno propio indígena.

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Tras conocerse su fallecimiento, la Curul de Paz CITREP 1 expresó su rechazo por el crimen y manifestó su solidaridad con la familia del líder, las autoridades tradicionales del resguardo, la Guardia Indígena, la organización NASAWE’SX DXI’J y toda la comunidad.

Las autoridades buscan dar con los responsables de los ataques. Foto: Créditos: Florida Valle Del Cauca, Municipio PDET / API

“Su muerte constituye una pérdida irreparable para el pueblo Nasa y representa un nuevo ataque contra la autonomía, el gobierno propio y la construcción de paz en los territorios”, señaló la organización en un pronunciamiento público.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los responsables del atentado y esclarecer los móviles del crimen. Entre tanto, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de protección para las autoridades tradicionales y garantizar condiciones de seguridad en los territorios donde persiste la presencia de actores armados.