Esta es la estrategia con la que Cali busca garantizar la seguridad en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Cali comenzó los preparativos para la posesión presidencial del próximo 7 de agosto con un amplio dispositivo de seguridad que incluirá el despliegue de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública, entre militares y policías, quienes custodiarán la ciudad y su área metropolitana durante el evento. La estrategia fue definida en un Consejo de Seguridad encabezado por el Ministerio de Defensa y en el que participaron autoridades nacionales, regionales y locales.

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De acuerdo con las autoridades, el operativo contempla el refuerzo de la Policía Metropolitana con 1.500 uniformados adicionales, quienes estarán encargados de la seguridad del escenario donde se realizará la ceremonia, así como de las principales vías de acceso, hoteles y el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón.

El plan también incorpora capacidades terrestres, aéreas, fluviales y de inteligencia para prevenir cualquier situación que pueda afectar el desarrollo del acto oficial. Entre los equipos desplegados habrá personal antiexplosivos, unidades de operaciones especiales, agentes de tránsito, grupos motorizados y personal especializado en vigilancia.

Además, helicópteros, aviones y aeronaves no tripuladas realizarán monitoreo permanente sobre Cali y su área metropolitana para apoyar la reacción de las autoridades ante cualquier eventualidad.

Como parte de las medidas, las autoridades también restringirán el uso de drones particulares durante la jornada por razones de seguridad. La recomendación para la ciudadanía es abstenerse de operar este tipo de dispositivos para evitar inconvenientes con las autoridades.

La coordinación del operativo estará a cargo de un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se hará seguimiento permanente a la situación antes, durante y después de la posesión presidencial. Según el Ministerio de Defensa, este centro permitirá tomar decisiones en tiempo real y coordinar la respuesta de todas las entidades involucradas.

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La alcaldía de Cali señaló que el objetivo es garantizar que la ceremonia se desarrolle con normalidad y brindar condiciones de seguridad tanto para la ciudadanía como para las delegaciones nacionales e internacionales que asistirán al evento.

La posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se llevará a cabo en Cali luego de que el Congreso aprobara el cambio de sede de la ceremonia, que tradicionalmente se realiza en Bogotá. La decisión convirtió a la capital del Valle del Cauca en el escenario de uno de los eventos institucionales más importantes del país, lo que llevó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de la jornada.