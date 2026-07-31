En Cali, un grupo de manifestantes vandalizó la sede de la Gobernación del Valle del Cauca en medio de una protesta por el hallazgo del cuerpo sin vida de la bebé de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo cuando desapareció el pasado 16 de julio y fue encontrada muerta el 19 de julio.

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Desde la administración departamental rechazaron este tipo de actuaciones que afectan los derechos de la protesta pacífica que pueden realizar todos los ciudadanos.

El Director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Valle del Cauca, Oscar Trujillo, se pronunció frente a lo sucedido en esta zona del centro de Cali.

“De inmediato bajamos con el personal del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional para hablar con los manifestantes, garantizándoles el derecho constitucional a la protesta para que se realice en forma pacífica. De manera arbitraria, a las 6:50 de la tarde, con situaciones de vandalismo, nos grafitearon la fachada de la plazoleta San Francisco, donde se denota por algunos de los manifestantes una instrumentalización de forma política”, dijo el funcionario.

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Trujillo anunció acciones legales por lo sucedido: “Desde el Departamento Administrativo y Desarrollo Institucional y como director, iniciaré las acciones legales a que hubiere lugar. Rechazo categóricamente los hechos violentos ocurridos hoy en nuestra plazoleta San Francisco. Procedí con el personal de limpieza y aseo a recuperar nuestra fachada San Francisco, porque los bienes de uso público son de todos los vallecaucanos”.

Por su parte, la secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, Yurani Ordóñez, reiteró la solidaridad de la Gobernación con las mujeres víctimas de violencias basadas en género. Recordó que el departamento cuenta con rutas de atención, acompañamiento psicológico y jurídico para las víctimas y sus familias.

La funcionaria insistió en que ninguna causa legítima puede terminar desvirtuada por hechos de violencia o vandalismo que afectan el patrimonio público y desvían la atención del propósito principal de la movilización.