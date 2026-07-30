Colombia se ha consolidado como un destino muy apatecido para la actividad turística. Ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla son lugares que están permanentemente en la mira de quienes buscan opciones interesantes para conocer y disfrutar.

Precisamente, la capital del Valle es uno de esos lugares que llaman la atención por su clima cálido durante gran parte del año, sus encantos culturales y su rica gastronomía, entre muchos otros atractivos.

Cali es conocida como la capital mundial de la salsa y también del chontaduro, fruta exótica que ha magnificado la tipología cultural de la ciudad, enmarcándola en un turismo gastronómico de mucha importancia para el municipio, según información de la Alcaldía.

Es un destino con una vibrante vida nocturna, academias de baile, festivales y espectáculos que les permiten a los visitantes vivir de cerca este importante símbolo de identidad que llama mucho la atención no solo de los viajeros nacionales sino también de los internacionales.

Este es el Monumento Cristo Rey en la ciudad de Cali. Foto: Alcaldía de Cali/API.

Encantos naturales

En Cali uno de los aspectos que llaman la atención es su gran biodiversidad y lugares naturales. Los turistas pueden disfrutar de miradores con vistas panorámicas, recorrer parques, reservas y ríos cercanos, así como practicar deportes al aire libre.

Uno de los datos interesantes es que esta capital cuenta con más de 560 especies de aves registradas, dato que la consolida como uno de los destinos con mayor diversidad de estos animales en el planeta, de acuerdo con la Alcaldía.

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La oferta de sitios turísticos en esta ciudad es variada. Allí los viajeros se encuentran con iconos característicos como el monumento a Cristo Rey, un lugar reconocido por ofrecerle al turista una vista de 360 grados de la ‘Sucursal del Cielo’.

También está la Iglesia de la Ermita, una construcción con un estilo arquitectónico neogótico que llama la atención de quienes disfrutan del arte y la cultura; el Gato del Río, ubicado al oeste de la ciudad, fue inaugurado el 3 de julio de 1996 para embellecer la ribera del río Cali y la Plazoleta Jairo Varela, un moderno espacio que lleva su nombre en homenaje al fundador, músico y compositor del Grupo Niche.

El Gato del río es uno de los encantos icónicos en la capital del Valle. Foto: Alcaldía de Cali/API.

A estos lugares se suma el Jardín Botánico, un espacio que contribuye a la conservación del bosque seco tropical, el cual tiene una colección con más de 190 especies, de las cuales 49 han crecido naturalmente y 143 hacen parte de las colecciones especializadas para la conservación del bosque seco tropical, la seguridad alimentaria y los servicios ecosistémicos, de acuerdo con los datos oficiales.

Otros lugares imperdibles para conocer en la capital vallecaucana son la Comuna 20, el Zoológico de Cali, la Galería Alameda, el Buelvar del Oriente y el barrio San Antonio, en el centro histórico de la ciudad, un lugar que vale la pena conocer.