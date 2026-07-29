Antioquia se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para los viajeros en Colombia. En su territorio se aprecian pueblos patrimoniales de calles coloridas como Guatapé y Jardín, paisajes montañosos, embalses, reservas naturales y una vibrante oferta cultural.

El pueblo antioqueño que transforma sus calles en galerías y está estrenando nuevos murales, ¿ya lo conoce?

Además, su riqueza gastronómica, la tradición cafetera, las actividades de aventura, el turismo de naturaleza y la hospitalidad de sus habitantes hacen que sea un destino ideal para quienes buscan vivir experiencias diferentes en medio de encantadores lugares.

Este departamento cuenta con 125 municipios y con el fin de potenciar el turismo en algunos de ellos, Antioquia es Mágica, el programa de promoción turística de la Gobernación inició una estrategia llamada “Muralismo Mágico”, en la que por medio del arte y el color buscan impulsar diferentes productos turísticos.

Con arte y color quieren impulsar destinos turísticos en Antioquia. Foto: Facebook Gobernación de Antioquia/API.

El director de Turismo de Antioquia, Óscar Andrés Sánchez Álvarez, indicó esta iniciativa comenzó con tres rutas de murales en tres pueblos diferentes: Concordia, Santo Domingo y Zaragoza.

De acuerdo con información de la Gobernación, donde se dio inicio a la estrategia, fueron intervenidos más de mil metros cuadrados y 30 murales, que ilustran la historia de la trova, trabajo que realizaron con apoyo de artistas locales del Colectivo Sueños a Color.

El paraíso de Antioquia donde tomar café con una ‘solterita’ o una ‘casada’ es una tradición, a solo dos horas de Medellín

Cuna de la trova

“Estas calles se convierten en un referente importante para los visitantes. Esta es la cuna de la trova y el producto turístico que hoy está conformando el municipio, entre el sector público y privado, la transversaliza. El recorrido por estas calles permite conocer ese origen y sus personajes”, agregó Sánchez.

En torno a la iniciativa, John Fredy Parra, del colectivo Sueños a color, aseguró que los murales tienen como objetivo resaltar las raíces del municipio y por eso en esa calle de la trova se destaca a los personajes más importantes en torno a esta composición poética y musical. Para Parra, esta tradición debe pasar de generación en generación.

Concordia es conocido como un gran mirador para apreciar el paisaje cafetero y es la tierra de Ñito y Salvo Ruiz precursores de trova paisa, y es por ello que es considerada como la cuna de la misma.

La estrategia Muralismo Mágico en Antioquia arrancó con tres municipios. Foto: Facebook Gobernación de Antioquia/API.

En cuanto a Santo Domingo, la Gobernación indicó que durante la segunda etapa del proyecto de arte Puertas vivas y se pintarán 100 nuevas puertas para un total de 250, en un recorrido turístico por la calle real.

Este municipio está ubicado en la subregión nordeste del departamento, a 70 kilómetros de Medellín y les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 19 grados centígrados.

El municipio antioqueño que tiene a un célebre poeta como hijo ilustre, un destino reconocido por sus calles empedradas y paisajes

En Zaragoza, con la puesta en marcha de la estrategia de Antioquia es Mágica, le dieron color al muelle, a los espacios públicos y a algunas canoas que prestan servicio de transporte a través del río.

Este último destino, es ideal para el turismo religioso y el avistamiento natural. Allí se tienen una confluencia de los ríos Nechí y Porce, que le brindan un clima húmedo con reservas forestales que hacen parte de su economía.