El territorio antioqueño se caracteriza por ser uno de los más diversos de Colombia gracias a la variedad de paisajes, climas y experiencias que ofrece. Allí los viajeros se encuentran con montañas, bosques, ríos, embalses y pueblos con una marcada identidad cultural, lo que permite disfrutar de diversidad de planes.

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Es un buen destino para los amantes de la naturaleza porque es posible hacer senderismo, avistamiento de aves, deportes de aventura y turismo rural; pero también para quienes disfrutan de una rica y variada gastronomía, otro de los atractivos de esta tierra paisa.

Precisamente para gozar no solo de sus paisajes y linda oferta natural, sino también de sus sabores, el municipio de Abejorral es una buena opción. Es un destino que, según el portal Turismo Antioquia Mágica, reúne la tradición española y la herencia indígena y cuenta con uno de los centros urbanos con mayor extensión, declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

Este municipio conserva su arquitectura colonial y tradicional antioqueña. Foto: Antioquia Mágica/API

Este es considerado un rincón encantador, con diferentes pisos térmicos que permiten adentrarse en la diversidad de la producción agraria y tiene una gran riqueza en fauna y flora. Se dice que sus montañas y los atardeceres hacen de este pueblo colonial, una fotografía desde cualquier ángulo.

Abejorral es un destino cafetero, pues en sus montañas crecen cientos de árboles de este grano, que son el sustento principal de sus campesinos. Es considerado como uno de los mejores municipios del oriente antioqueño en la producción del mismo, por lo que uno de los planes imperdibles para quienes deciden visitarlo es tomarse una deliciosa taza de esta bebida.

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Café con ‘solterita’ o ‘casada’

Una de las principales tradiciones en este lugar es tomar el café con las renombradas ‘solteritas’ o también llamadas “casadas”, unas galletas fritas dulces de color naranja, acompañadas con una crema creada a base de zanahoria y lecherita, que resultan únicas e imperdibles de probar.

Esta combinación hace parte de la identidad local y ofrece a los visitantes una forma auténtica de conocer las costumbres de un pueblo reconocido por su vocación cafetera.

En Abejorral, el café es una de las delicias imperdibles de disfrutar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además de deleitar el paladar, compartir un café con esta rica galleta se convierte en una experiencia cultural. Las cafeterías y fondas tradicionales invitan a hacer una pausa para disfrutar del ambiente tranquilo, conversar con los habitantes y apreciar la arquitectura patrimonial del municipio. Para muchos viajeros, este ritual representa una oportunidad para conectarse con la historia y las tradiciones de sus pobladores.

Otro imperdible en Abejorral para los turistas son los postres a base de aguacate. Allí esta fruta se produce en gran cantidad y por ello los habitantes no desaprovechan para preparar recetas como brownies, helados, tortas, entre otras delicias que, sin duda, deleitan el paladar de quienes deciden darse el gusto de probarlos.