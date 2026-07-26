El rincón escondido de Boyacá donde el paseo de olla sigue más vivo que nunca

Cuando se habla de Boyacá, muchas personas piensan de inmediato en paisajes fríos, ruanas y pueblos de clima templado. Sin embargo, este departamento también guarda destinos cálidos ideales para descansar, disfrutar de la naturaleza y vivir una de las tradiciones más populares entre las familias colombianas: el famoso paseo de olla.

El destino de Boyacá famoso por sus pasteles de papa con masato: una tradición que se disfruta en su plaza principal

Uno de esos lugares es Santa María, un municipio que se ha convertido en una opción para quienes buscan desconectarse de la rutina.

Ubicado al sur de Boyacá, a unas tres horas de Tunja por carretera y a aproximadamente cuatro horas desde Bogotá, Santa María ofrece temperaturas promedio de 20 grados centígrados, creando un ambiente agradable para realizar actividades al aire libre durante cualquier fin de semana o una escapada corta.

Uno de los principales atractivos del municipio se encuentra en su zona rural. Allí está el Pozo La Calavera, un sitio turístico ubicado en la vereda Caño Negro que hace parte de la cuenca del río Batá. Sus aguas naturales de color azul, rodeadas por abundante vegetación, llaman la atención de los visitantes que llegan en busca de tranquilidad y un espacio diferente para compartir.

El lugar es considerado ideal para disfrutar del tradicional paseo de olla, una costumbre que consiste en reunirse a la orilla de un río para cocinar, generalmente un sancocho preparado en una olla grande, mientras familiares y amigos aprovechan para nadar, escuchar música, conversar y pasar el día rodeados de naturaleza.

Además del atractivo natural, Santa María cuenta con hoteles, fincas y diferentes opciones de alojamiento para las personas que desean permanecer una o varias noches.

También tiene varias opciones de restaurantes donde los visitantes pueden encontrar comidas típicas y otros platos para complementar la experiencia durante su recorrido.

Gracias a la combinación entre clima cálido, paisajes naturales y espacios para el descanso, este municipio se ha convertido en un destino cada vez más recomendado dentro de Boyacá.

Así es el municipio boyacense que tiene estrecha relación con Santander, un destino con miradores y gran tradición

Los turistas que buscan un plan diferente, lejos del ruido de las grandes ciudades, encuentran en Santa María un lugar perfecto para disfrutar del agua, compartir en familia y mantener viva una tradición que sigue reuniendo a personas de todas las edades alrededor de una olla, buena comida y la belleza de los ríos de Colombia.