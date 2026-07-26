Las playas francesas que fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco

Las playas del Desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial fueron inscritas este domingo en el Patrimonio Mundial de la Unesco durante una reunión de esta agencia de la ONU en Corea del Sur.

Esos 80 km de costas del noroeste de Francia donde el 6 de junio de 1944 desembarcaron las tropas aliadas fueron escenario de una batalla decisiva para liberar a Europa del nazismo y poner fin al conflicto.

Estas playas “están directamente y materialmente asociadas al desembarco (...) que desempeñó un papel decisivo en la liberación de la Europa occidental de la ocupación nazi”, dijo una representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la Unesco, durante la sesión en Busan, en Corea del Sur.

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Este conjunto de sitios “conmemora simbólicamente el inmenso sacrificio humano que se hizo para derrocar una ocupación autoritaria”, añadió.

La candidatura abarcaba las cinco playas del Desembarco conocidas por sus nombres en clave Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, y otros puntos asociados a ese hecho histórico en la zona.

Unesco. Foto: AFP

Numerosos cementerios militares y monumentos conmemorativos están asociados a este conjunto.

El presidente de la Región de Normandía, Hervé Morin, expresó desde Corea del Sur su “emoción” por el reconocimiento.

“Esta decisión nos obliga a conservar este bien, nos obliga a protegerlo, nos obliga a quererlo cada vez más y a ponerlo en valor”, añadió desde la sesión de la Unesco en Busan.

Francia cuenta con más de 50 sitios incluidos en el Patrimonio Mundial de la Unesco, que reconoce también lugares emblemáticos como el castillo de Versalles o el Monte Saint-Michel.

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Este reconocimiento del “valor universal” del patrimonio otorga renombre internacional, pero también compromete a los poderes públicos a trabajar por su preservación.

Francia, el país que recibe más turistas en el mundo

Francia es el principal destino turístico mundial por número de visitantes internacionales, con 102 millones en 2025, pero la diferencia se reduce cada año con España.

La Torre Eiffel es uno de los íconos para conocer en París. Foto: Getty Images

En 2025 Francia recibió dos millones más de visitantes internacionales que el año anterior, lo que le permitió obtener unos ingresos “récord” de 77.500 millones de euros (más de 90.000 millones de dólares), anunció el jueves el Ministerio de Turismo francés.

España declaró haber recibido 97 millones de turistas extranjeros e ingresos de 135.000 millones de euros (159.200 millones de dólares al cambio actual).

Con información de AFP