Francisco Javier Flórez, director del AGN, integra órgano consultivo de la Unesco hasta 2030

La semana pasada, el Archivo General de la Nación informó que su director, Francisco Flórez Bolívar, fue nombrado miembro del Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria del Mundo (Memory of the World Programme) de la UNESCO para el periodo comprendido entre abril de 2026 y abril de 2030. Esta designación, comunicada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, constituye un reconocimiento de relevancia para Colombia y para la principal entidad responsable de la protección, conservación y difusión del patrimonio documental del país.

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La presencia del director del Archivo General de la Nación en este órgano consultivo internacional reviste una especial importancia, en la medida en que proyecta la experiencia colombiana en materia archivística y de preservación documental en uno de los escenarios más destacados a nivel mundial para la salvaguarda de la memoria. Su nombramiento fortalece la representación del país en las discusiones globales sobre patrimonio documental y reafirma el papel del Archivo General de la Nación como una institución estratégica en la protección del patrimonio documental del país.

Este nombramiento constituye, además, un reconocimiento al trabajo que el Archivo ha venido desarrollando en los últimos años para salvaguardar el patrimonio histórico del país y ampliar el resguardo de la memoria hacia otros campos fundamentales, como los archivos comunitarios, sociales y territoriales. En un país atravesado por una amplia diversidad de memorias, esta perspectiva ha contribuido a consolidar una política de preservación más incluyente, capaz de reconocer la pluralidad de experiencias, voces y trayectorias que hacen parte de la historia nacional.

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De igual manera, esta designación destaca el aporte del Archivo General de la Nación a la construcción de una cultura de paz y a la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas, mediante la intervención archivística. En este sentido, la preservación de los archivos resulta fundamental para el esclarecimiento de hechos y para la protección de la memoria histórica del país.