A la hora de adquirir o comparar camionetas tipo SUV es común encontrarse con términos como 4x4, 4WD y AWD que señalan las diferencias en la conducción del vehículo.

Tipos de carros: estas son las diferencias entre un hatchback, un SUV y un sedán

Elegir uno de los tipos afectará la manera en la que se maneja el carro y la cantidad de combustible que consumirá. Tanto AWD como 4WD se refieren a la tracción del vehículo, es decir, la transmisión de la fuerza del motor hacia el eje delantero o trasero.

Esta fuerza es la que llega a las ruedas y permite que haya movimiento en ella. Existen sistemas de control de tracción, encargados de mantener el agarre y la estabilidad de la SUV al acelerar en la vía.

Además, detiene el giro de las ruedas al ampliar los frenos para que el carro acelere de manera suave en superficies resbaladizas. El AWD, que significa ‘All Wheel Drive’, es un sistema que ofrece tracción permanente en las 4 ruedas.

Es decir, iguala la tracción de cada llanta por separado para conseguir el control del vehículo. El mecanismo es automático y no necesita de una activación por parte del conductor.

La tracción 4WD divide la potencia del motor en los dos ejes del vehículo. Foto: Subaru

“La mayoría de los sistemas de tracción AWD más recientes envían la potencia a un eje principal, ya sea delantero o trasero, y luego la transfieren lejos de las ruedas deslizantes cuando detectan una pérdida de tracción. Esto ayuda a mejorar la economía de combustible”, explicó Kia Perú.

La tracción 4WD

La 4WD significa ‘Four Wheel Drive’ y se diferencia de la AWD en que permite seleccionar el bloqueo de una sola llanta o de dos ejes en vez de uno solo.

Este tipo de tracción suele ser útil para recorridos complicados con terrenos irregulares. En los vehículos que cuentan con 4WD, la potencia fluye del motor y llega a la caja de transferencia, que divide la fuerza entre ejes delanteros y traseros.

Qué significa que un vehículo sea SUV: estas son las características de este tipo de carro, el más vendido en Colombia

Otra diferencia con la AWD, es que necesita la intervención manual del conductor para ciertas situaciones de manejo y para elegir qué eje bloquear. En la actualidad, muchos fabricantes utilizan el término 4WD como sinónimo de 4x4.

“De la misma manera, en la mayoría de las SUVs modernas, encontramos sistemas de tracción AWD que proporcionan un equilibrio óptimo entre el rendimiento en diversas condiciones y la comodidad del conductor, mientras que los autos con tracción 4WD se centran en la capacidad de conquistar terrenos difíciles”, agregó Kia Perú.

Estos vehículos se pueden desplazar cómodamente por las carreteras y mejoran la experiencia de manejo en algunos terrenos. La elección de cuál adquirir, depende de los hábitos del conductor y sus trayectos.