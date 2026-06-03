¿Vale la pena comprar un carro alto? Estas son sus ventajas en calles y terrenos difíciles

A la hora de comprar un vehículo, los conductores tienen en cuenta varios factores como el tamaño, la potencia del motor y el rendimiento del combustible. Sin embargo, muchos clientes no consideran la altura al suelo del carro, una característica que puede marcar la diferencia al transitar por calles en mal estado, superar obstáculos y conducir en terrenos irregulares.

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Elegir un carro que sirva a las necesidades del conductor es clave para facilitar la conducción y proteger la integridad física de los pasajeros. Los que tienen proporciones elevadas, por ejemplo, son útiles para aquellos que hacen recorridos frecuentes por vías en mal estado.

Jeep Perú indica que los carros altos también son convenientes en las vías urbanas propias de la ciudad. Los reductores de velocidad o huecos pueden afectar a las carrocerías tradicionales y generar problemas a largo plazo.

La distancia entre el chasis y el suelo puede prevenir los raspones metálicos y evitar que los amortiguadores y bujes sufran una sobrecarga que afecte su vida útil. Los vehículos con mayor altura ofrecen mayor protección a la suspensión gracias al resguardo del cárter y otros componentes vitales.

Debido a esto, la transmisión inferior queda fuera del alcance de los desniveles, piedras o resaltos. Un rayón en uno de estos elementos puede generar una perforación en el sistema.

“Afrontar rampas de estacionamiento sumamente empinadas requiere geometrías frontales y traseras inteligentemente recortadas y posicionadas. Esta brillante elevación estructural permite superar los desniveles sin que los parachoques sufran el más mínimo rasguño plástico, manteniendo la estética impecable del modelo”, agregó Jeep Perú.

Los carros altos ayudan a enfrentarse a pendientes y rampas empinadas. Foto: FORD

Beneficios de las carrocerías altas

Los carros que ofrecen una mayor altura también tienen absorción de impactos severos. Además, los amortiguadores grandes ayudan a absorber mejor los golpes que se producen cuando el carro cae de forma inesperada en un hueco.

Por lo tanto, los pasajeros de la cabina estarán aislados del impacto que puedan causar los imprevistos en la vía. Otro atributo de los carros altos es la visibilidad panorámica que ofrecen.

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Al encontrarse el conductor a mayor altura, tendrá un campo visual ampliado, que permite anticipar peatones, baches o problemas en la vía. Este factor mejora la seguridad del vehículo y previene incidentes en carretera.

“Esta visión periférica superior, característica inherente de las 4x2 o las 4x4 de gran despeje, funciona como un avanzado sistema de seguridad preventiva natural. Es una ventaja posicional innegable que te otorga preciosos segundos adicionales para maniobrar con total y absoluta gracia entre el denso tráfico”, explicó la marca.

Una plataforma elevada también brinda inmunidad ante inundaciones leves sin comprometer el escape o la comodidad de la cabina. Adicional a esto, para muchos pasajeros reduce el esfuerzo a la hora de ingresar y salir del vehículo.