¿El consumo de gasolina de un carro podría aumentar en los trancones? Expertos responden

Muchos propietarios de vehículos deciden qué carro comprar dependiendo de su gasto de combustible, ahorro o seguridad. Cada automóvil tiene características y precios que se ajustan a la necesidad del comprador.

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El consumo de combustible es uno de los factores que muchos tienen en consideración. Su gasto es un costo fijo que varios conductores intentan evitar o reducir, especialmente si aumenta el costo de la gasolina.

Existen algunos mitos sobre el gasto de combustible, si la velocidad influye o si estar parado durante mucho tiempo en el tráfico significa un mayor gasto. Expertos de la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Energía del Gobierno de Estados Unidos publicaron un artículo en el que contestan las preguntas más comunes de los conductores del mundo.

En el reporte, explicaron que tener el vehículo encendido, sin moverse, puede llevar a que se pierda entre un cuarto y medio galón por hora de combustible. Algunos factores que pueden acentuar la pérdida son el uso del aire acondicionado y el tamaño del motor.

Un trancón podría generar mayor pérdida de combustible al obligar al carro a acelerar, frenar y cambiar de marcha frecuentemente. En conducción libre y en carretera, la recomendación de los expertos es mantener la velocidad constante para evitar un mayor gasto de gasolina.

El manual de Conducción Eficiente del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de España explica que un modo de conducción eficiente, que permita ahorrar combustible, depende del peso del vehículo, el tipo de motor y otras características técnicas.

Recomendaciones para ahorrar combustible

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos también realizó una guía para que los conductores de ese país ahorren dinero en gasolina. Una de las recomendaciones es circular inmediatamente después de encender el motor.

El uso del aire acondicionado aumenta el gasto de gasolina en carros. Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

La guía explica que los vehículos modernos no necesitan mucho tiempo para calentar el motor. Adicional a esto, señalaron que el rendimiento de la gasolina disminuye cuando se circula a más de 90 kilómetros por hora. Excederse en 8 kilómetros ya significaría pagar más por cada galón de gasolina.

“Para mejorar el rendimiento del combustible en la autoruta use la marcha superdirecta y el control de velocidad de crucero cuando corresponda. Minimice la necesidad de frenar. Manténgase atento a las reducciones de velocidad, semáforos rojos, giros y curvas”, agregó la Comisión Federal de Comercio.

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En cuanto a los aires acondicionados, recomendaron usarlos solo cuando sea necesario. Su utilización frecuente reduce el rendimiento del combustible. Algunos carros tienen una opción de economizar el aire o recircularlo para no gastar de más.