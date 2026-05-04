¿Cómo consultar si su carro fue embargado por infracciones de tránsito en Colombia?

Conocer la información de un vehículo usado antes de comprarlo es uno de los pasos más importantes. Conocer el kilometraje, el estado del motor o cuál fue la última revisión mecánica suelen ser las preguntas más comunes de los interesados.

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Sin embargo, muchas personas ignoran la importancia de consultar el estado legal del vehículo. Además de lo mecánico, conocer el historial administrativo permite evitar problemas futuros y hacer una compra informada.

Algunos carros traen cargas financieras, deudas o limitaciones legales. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, un automotor puede ser embargado por varias razones, como la acumulación de deudas financieras.

El incumplimiento en el pago de préstamos o créditos puede acarrear el embargo del vehículo. Igualmente, las multas de tránsito sin pagar y los impuestos vehiculares pendientes son motivos para realizar el procedimiento.

Adicional a esto, un juez puede ordenar un embargo como una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de una obligación. Los vehículos inmovilizados en los patios de tránsito también pueden ser embargados cuando no se realiza el pago.

¿Cómo consultar el embargo de un vehículo en Colombia?

En Colombia, la información administrativa de un vehículo se puede encontrar en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Estos son los pasos para consultar los datos:

Ingrese a la página oficial del RUNT: www.runt.gov.co

Diríjase a la columna derecha y acceda a la opción “Histórico vehicular”.

Ingrese la información requerida en la opción “Solicite aquí”.

Realice el pago de manera electrónica. En 2026 el trámite tiene un costo de $41.037 con IVA incluido.

Cuando el pago sea procesado, podrá descargar el informe o le llegará directamente a su correo electrónico.

El informe del RUNT es útil para los compradores de carros usados en el país. Foto: Getty Images

¿Cómo levantar un embargo?

En Bogotá, los que quieran solicitar un desembargo deben realizar el pago completo de la obligación con la Secretaría Distrital de Movilidad. Las autoridades verificarán la liquidación y gestionarán internamente el trámite con la oficina encargada, que puede ser de tránsito u otra entidad financiera.

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Durante los siguientes 15 días hábiles se realiza el proceso de forma interna. Quienes quieran acelerar el trámite deben dirigirse a un punto físico de la Secretaría o entrar a la página y llenar un formulario de radicación de correspondencia.

La Secretaría explicó que solo tiene competencia sobre las multas y comparendos de la ciudad de Bogotá. Las autoridades recomiendan realizar el pago desde el primer momento y verificar en el sistema que haya sido acreditado para evitar problemas legales.