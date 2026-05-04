Multa por usar el claxon en Bogotá: conozca el valor de la sanción y en qué casos se aplica en 2026

Es común escuchar el sonido de la bocina en las vías del país. Muchos la utilizan para saludar, para indicar algo o para apurar a otro vehículo. Sin embargo, la ley especifica en qué tipo de circunstancias está permitido su uso.

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A pesar de su uso popular, el Código Nacional de Tránsito explica en el artículo 104, “Normas para dispositivos sonoros”, cómo deben operar todos los vehículos en Colombia que cuenten con accesorios o aparatos diseñados para generar ruido.

El uso incorrecto de estos dispositivos puede acarrear sanciones por ser considerados sirenas no autorizadas o por contaminación ambiental. Además, en algunos casos el vehículo puede ser inmovilizado.

“Todo vehículo deberá estar provisto de un aparato para producir señales acústicas de intensidad, no superior a los señalados por las autoridades ambientales, utilizable únicamente para prevención de accidentes y para casos de emergencia”, manifiesta el artículo 104 del Código Nacional de Tránsito.

Esto significa que la bocina o claxon debe ser utilizada exclusivamente para prevenir accidentes, para advertir sobre un peligro o en una emergencia. Usarlo para apurar a otros conductores o para saludar no entra entre las especificaciones de la ley.

Además, el artículo 104 también prohíbe la instalación y uso de aparatos destinados a causar ruido en las vías públicas del país. Válvulas o pitos adaptados para este fin suponen una infracción de tránsito.

“Se prohíbe el uso de sirenas en vehículos particulares; el uso de cornetas en el perímetro urbano; el uso e instalación, en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de bajo y de frenos de aire”, agrega el artículo.

Las multas por usar la bocina dependen del tipo de comparendo. Foto: 123rf

¿Cuáles son las multas?

La multa por utilizar el claxon de forma indebida depende de la interpretación de la autoridad competente y del uso del dispositivo sonoro. El comparendo B23, por ejemplo, sanciona el uso de ruidos excesivos y la multa es de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $466.900 en 2026.

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El comparendo C28 hace referencia a las bocinas modificadas o a otros aparatos instalados para generar ruidos. Esta multa alcanza los $875.400 y puede acarrear la inmovilización del vehículo.

Por último, el comparendo D17 castiga a los que emiten ruido excesivo y crean contaminación ambiental. La falta es sancionada con una multa de $1.750.900 y la posible inmovilización.