Desmienten detalle clave en accidente donde murió Yeison Jiménez; esposa del cantante fue clara

Yeison Jiménez logró consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la música popular en Colombia, destacándose por su talento, su potente voz y la dedicación con la que construyó su carrera artística. Su legado quedó marcado en la industria, convirtiéndose en referente e inspiración para nuevas generaciones de artistas del género.

Esposa de Yeison Jiménez dio inesperada noticia sobre el destino de famoso negocio del cantante: “Se me hace injusto”

El cantante ya completa tres meses desde su fallecimiento, ocurrido en el trágico accidente aéreo en el que perdió la vida, hecho que continúa generando nostalgia entre sus seguidores y personas cercanas, quienes aún lo recuerdan con afecto y admiración.

No obstante, recientemente, Expediente final dedicó uno de sus capítulos a la historia de Yeison Jiménez, enfocándose en los últimos años de vida, donde emprendió, se dio a conocer y brilló dentro de la música.

En este espacio se tocó el trágico accidente en el que murió, mencionando la información que salió a la luz, de la mano de versiones que apuntaban a las posibles causas de la caída de la avioneta.

Sin embargo, lo curioso fue ver la reacción de la familia y de Sonia Restrepo, la esposa del intérprete, quienes decidieron dar sus declaraciones y desmentir lo que se decía de la aeronave en la que viajó el equipo del representante de música popular.

Yeison Jiménez y el piloto, que también murió en trágico accidente. Foto: API - TikTok fer.torres87

De acuerdo con lo que quedó registrado, la pareja sentimental de Yeison Jiménez fue contundente al negar que la avioneta estuviera vieja, como tanto se decía, ya que eran muy cuidadosos con esto y se cumplía con los requisitos para los vuelos.

“Mucha gente dice que es un avión viejo, pero viejo solo tenía el caparazón. Todo se le mete nuevo, todo tiene unas horas de vida útil y de servicio. Para despegar tiene que estar nuevo”, afirmó Sonia Restrepo.

“Era muy puntual. Inclusive, si se le vencía a los 300 días, él a los 250 días ya lo estaba mandando a mantenimiento”, agregó Lina Jiménez, la hermana del cantante.

De igual manera, la esposa del artista apuntó que siempre hubo felicidad por la compra de la aeronave, ya que su pareja decía que se sentía vivo al poderse trasladar de un lado a otro, visitando con más frecuencia su casa.

“Cuando compra el avión, me dijo, hasta el último momento, que amaba a su avión porque le había dado vida. Tenía más tiempo para ir a la casa”, dijo.