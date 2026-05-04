Banda de Yeison Jiménez tomó importante decisión: hará reality para encontrar a su nuevo vocalista

Yeison Jiménez se consolidó como una de las voces más influyentes y reconocidas de la música popular en Colombia, gracias a su talento, su fuerza interpretativa y el esfuerzo con el que construyó una exitosa trayectoria artística. Su paso por la industria dejó una huella importante, convirtiéndolo en ejemplo e inspiración para nuevas generaciones del género.

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Ya se cumplen tres meses desde su fallecimiento en el accidente aéreo que conmocionó al país, una pérdida que aún sigue causando tristeza entre sus seguidores, familiares y colegas, quienes continúan recordándolo con cariño y respeto.

No obstante, las miradas de los fanáticos del artista se posaron en un nuevo capítulo de Expediente final, donde se habló sobre su muerte, los vínculos que tenía, los últimos instantes que pasó y los proyectos que quedaron pendientes.

Uno de los temas que más se mencionó fue el de los planes que tenía su banda musical, ya que emprenderían una idea que vincularía a futuros talentos y abriría la puerta a una nueva etapa en su carrera.

Rafael Muñoz, mánager de la banda, habló en el programa y explicó que harían un reality musical a nivel nacional, cuyo objetivo era encontrar al nuevo vocalista del grupo, que tomaría el rol de líder dentro del proyecto, asumiendo el papel que tenía Yeison Jiménez.

El integrante aseguró que esta dinámica haría recorridos por distintas regiones de Colombia y buscaría voces que demuestren potencia y preparación para el repertorio que manejaban. Aunque la propuesta no es limitarse a un reemplazo directo, lo que se quiere es dar con personas que den continuidad.

“El concurso será por toda Colombia, donde vamos a ir a buscar tal vez dos voces o una voz principal”, comentó en Expediente final.

Es clave precisar que dichas personas tendrán que interpretar las canciones del famoso representante popular, además de contribuir a nuevos temas que permitan crecimiento artístico.