Preocupación por Jairo Martínez, exjurado de ‘Yo me llamo’: sufrió aparatoso accidente y así quedó su vehículo

El reconocido presentador y productor musical Jairo Martínez, recordado por su rol como jurado en el programa de talentos Yo me llamo, protagonizó un fuerte siniestro vial en la mañana del jueves 30 de abril de 2026. El incidente ocurrió en la Vía del Mar, en el sector de Los Morros, cuando la camioneta en la que se movilizaba volcó fuera de la calzada principal. Afortunadamente, tanto el comunicador como su acompañante fueron dados de alta tras recibir atención médica.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente se registró en la zona norte de la capital de Bolívar, específicamente bajo la estructura del viaducto. Por razones que aún son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito, el vehículo perdió el control, se salió de la vía y terminó volcado en una zona enmontada con las llantas hacia arriba.

Imágenes difundidas rápidamente a través de redes sociales mostraron la magnitud del impacto. En los videos se observa cómo transeúntes y conductores que pasaban por el lugar acudieron de inmediato al rescate de los ocupantes, logrando extraer a Martínez y a su acompañante del vehículo antes de que llegaran los equipos de emergencia.

Tras el impacto, el comunicador fue trasladado a un centro asistencial en Cartagena para ser valorado por especialistas. La preocupación de sus seguidores fue inmediata, no solo por lo aparatoso del choque, sino por el reciente proceso de salud que ha enfrentado el presentador, quien meses atrás compartió su diagnóstico de cáncer de próstata.

No obstante, fue el propio Jairo Martínez quien se encargó de calmar a la opinión pública a través de declaraciones entregadas a varios medios: “Bastante bien, gracias a Dios, prueba superada. Descansando, eso sí, aporreado como loco”, expresó el presentador, confirmando que ya se encuentra en su hogar recuperándose de los traumas leves sufridos por el golpe. Martínez calificó lo ocurrido como “un buen susto”, subrayando que, pese a lo impactante de las imágenes de su camioneta, las consecuencias físicas fueron mínimas.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la Policía de Tránsito hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar la inspección técnica y recolectar evidencias. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un dictamen final sobre lo que pudo haber provocado que el vehículo se volcara.

Entre las hipótesis que se manejan se encuentran una posible falla mecánica, el exceso de velocidad o condiciones imprevistas en la vía. El organismo de tránsito instó a los conductores a mantener la precaución en este corredor vial, que conecta a Cartagena con Barranquilla, especialmente en tramos de alta velocidad como el viaducto.

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Martínez ha sido una figura clave en la industria del entretenimiento en Colombia, no solo como jurado de televisión, sino como relacionista público de artistas de talla internacional. Su accidente generó una ola de solidaridad en el gremio, especialmente considerando que se encuentra en una etapa de monitoreo tras su tratamiento contra el cáncer.

La noticia de su recuperación ha sido recibida con alivio por sus colegas y seguidores, quienes han llenado sus redes sociales con mensajes de apoyo. Por ahora, el presentador se mantendrá alejado de sus compromisos profesionales por unos días mientras termina de sanar las contusiones derivadas del volcamiento.