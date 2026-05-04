Identifican a la mujer que atropelló a varias personas en la Monster Truck en Popayán: aparecen últimas imágenes antes de la tragedia

Tres muertos y 37 heridos fueron el saldo que dejó el grave accidente que ocurrió durante una exhibición de carros modificados tipo monster truck. Todo se presentó el pasado domingo 3 de mayo, en el sector de Boulevard Rose, en Popayán.

Monster Truck 2026: el dramático relato de una mujer que presenció la tragedia en Popayán

El hecho quedó grabado en un video que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales. Las imágenes muestran que uno de los vehículos se descontroló y pasó por encima de las personas que observaban el espectáculo.

Las primeras hipótesis apuntan a que todo obedeció a una falla mecánica, pero las investigaciones ya se están adelantando para esclarecer los hechos con exactitud.

Detrás del volante de La Dragona, como se le conoce al carro que protagonizó todo, se encontraba una persona identificada como Sonia Dilma Segura. De acuerdo con el diario El Tiempo, ella es la única mujer que está habilitada en América Latina para manejar este tipo de vehículos.

Sonia Dilma Segura, la mujer que iba manejando el carro que protagonizó todo. Foto: El Tiempo

No solo los videos del momento de la tragedia son clave dentro del caso, sino que las autoridades ya tienen en poder algunos registros audiovisuales que muestran a Segura antes de que comenzara el espectáculo.

En ellos, de acuerdo con el medio mencionado, la mujer invita a los habitantes de Popayán a hacer presencia en el sitio y disfrutar del evento, que lamentablemente se convirtió en una completa escena de tragedia.

Los audiovisuales son examinados por los investigadores y con ellos buscarán establecer si se contaba con todas las condiciones de seguridad necesarias para este tipo de eventos.

Video: este es el momento exacto en que un vehículo de la exhibición de Monster Truck arrolla a una multitud en Popayán

Sumado a esto, también se está a la espera de que se lleve a cabo un análisis del carro que se salió de control y que, a través de esto, se logre establecer qué fue lo que causó que la conductora no lo pudiera controlar.

Algunos testigos del hecho le contaron al medio mencionado que el escenario era muy pequeño para esta exhibición, por lo que no se descarta que pueda ser uno de los factores que ayudó a que la tragedia se consumara, aunque esto lo establecerán las autoridades.

Accidente en evento de Monster Truck en Popayán. Foto: Captura de pantalla

Actualmente, las investigaciones están en progreso, mientras las personas heridas se están recuperando de las lesiones causadas por el vehículo al atropellarlas.