Este sería el motivo por el que alias Alex, enlace del cartel de Sinaloa, estaba en Bogotá: se espera que sea extraditado

El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, se convirtió en el escenario de una importante captura que llevó a cabo en las últimas horas la Policía, lo que deja en evidencia que hay redes internacionales de narcotráfico en Colombia.

Descubren que un enlace del Cartel de Sinaloa para el tráfico de fentanilo se escondía en Colombia

Las autoridades confirmaron la detención de Jorge Espinoza Peña, más conocido con el alias de Alex y quien es señalado de ser un enlace del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones más peligrosas del mundo.

El operativo fue realizado por personal de la Dijin, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del FBI.

“Se mantiene una coordinación permanente con agencias extranjeras para ubicar y capturar a los responsables de estas estructuras“, destacó el teniente coronel Ferney Martín Romero, subdirector encargado de Investigación Criminal.

Alias Alex, presunto enlace del Cartel de Sinaloa en Colombia. Foto: Policía.

De acuerdo con las investigaciones, este sujeto es el enlace financiero y logístico para que el cartel de Sinaloa funcione. De hecho, se encarga de facilitar la circulación del fentanilo hacia diferentes mercados internacionales, dentro de los que se encuentra Estados Unidos.

Por todo esto, comenzó a ser seguido de cerca por las agencias de seguridad, hasta que finalmente se consiguió su captura en el aeropuerto de Bogotá.

Al parecer, este hombre se encontraba en Colombia para escapar de las autoridades e intentar evitar los controles que en su momento se habían intensificado en Cosalá, Sinaloa, donde supuestamente vivía.

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Al mismo tiempo, alias Alex también intentaría aprovechar esta presencia en tierras colombianas para hacer contacto con otras estructuras criminales y establecer rutas de tráfico de drogas para enviarlas a mercados internacionales.

Espinoza Peña será extraditado para que comparezca ante la Corte del Distrito Este de Nueva York por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

La Policía capturó a un presunto enlace del Cartel de Sinaloa en Colombia. Foto: Policía

Esta captura significa un duro golpe al cartel de Sinaloa, organización que es señalada de inundar Norteamérica con diferentes sustancias, principalmente el fentanilo.