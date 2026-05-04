Descubren que un enlace del Cartel de Sinaloa para el tráfico de fentanilo se escondía en Colombia

La Dirección de Investigación Criminal, Dijín, de la Policía reportó la captura en Bogotá de alias Alex, quien sería un importante enlace del crimen internacional en lo que respecta al tráfico de fentanilo.

La Policía capturó a un presunto enlace del Cartel de Sinaloa en Colombia. Foto: Policía

Sobre la captura de esta persona en Bogotá, dijo la Policía que “en una labor coordinada con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo decidido, de confianza y efectivo de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, logró la captura con fines de extradición del ciudadano mexicano Jorge Espinoza Peña, conocido en el mundo criminal como Alex, enlace financiero y logístico de la organización criminal transnacional Cártel de Sinaloa”.

Así mismo indicó la Policía que “Alex es requerido mediante orden judicial emanada el pasado mes de septiembre de 2025 para comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, específicamente fentanilo”.

Policías custodian a presunto enlace del Cartel de Sinaloa en Colombia. Foto: Policía.

Sobre el rol del capturado en el crimen internacional, explicó la Dijín que “las actividades investigativas permitieron establecer que Espinoza Peña se desempeñaba como un eslabón fundamental en la cadena de comercialización de fentanilo hacia Norteamérica y otros mercados globales, consolidándose como un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad internacional”.

Tras las actividades presuntamente ilegales en las que se movía alias Alex, según la Policía, lo llevaron a llegar a Bogotá para esconderse. “La llegada de alias Alex a territorio colombiano obedecería a dos objetivos principales, que serían el de ocultarse de los intensos controles realizados en su tierra natal de Cosalá, del estado mexicano de Sinaloa y, segundo, fortalecer las alianzas delincuenciales con estructuras criminales locales, para robustecer las rutas de tráfico de drogas sintéticas”.

Alias Alex, presunto enlace del Cartel de Sinaloa en Colombia. Foto: Policía.

El capturado, dijo la Policía, quedó a disposición de las autoridades competentes mientras se define su extradición.